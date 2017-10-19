Muhammet sabırsızlanıyor

KASIMPAŞA deplasmanından zaferle dönen Sivas, bu galibiyeti Bursa karşısında da taçlandırmak istiyor. Sakatlığı geçen ve geçen hafta çalışmalara başlayan Trabzon'dan transfer Muhammet Demir, "3 puan için çıkacağız. Sonra yukarıları hedefleyeceğiz" değerlendirmesini yaptı. Demir, "Yaklaşık 10 gündür takımla birlikte çalışıyorum. Formayı aldığımda elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz" diye de sözlerine ekledi.