Samet Aybaba: İki haftadır futbol adına yükselişteyiz

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ligin 9'uncu haftasında kendi sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ilk olarak ısınma hareketleri ile başladı. Ardından futbolcular istasyon çalışması, açma-germe hareketleri, dar alanda kısa pas çalışması ve taktik idman yaptı. İdmana sakatlığı bulunan John Boye katılmadı.



"İKİ HAFTADIR FUTBOL ADINA YÜKSELİŞTEYİZ"

İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba, "İki haftadır futbol adına da, puan adına da yükselişteyiz. Oyuncularımızın istekleri ve birbirlerine alışkanlıkları arttı. Coşku da arttı. Bu da doğal olarak iyi futbol ve neticesinde de puanları getiriyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Futbolda başarının sonu yoktur. Her hafta değişik bir maç, değişik bir düşünce. O yüzden oyuncularımızla çok iyi hazırlanıp çalışıyoruz. Ciddi bir rakibimiz var. Bursaspor kaliteli oyunculardan kurulu çok iyi bir takım. Son maçlarında geriye düşmelerine rağmen kazandılar. Biz bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Hem oyuncu kalitesi olarak, hem de şehir olarak böyle şeyleri devam ettirmek en büyük arzumuz. Takım olarak hedefimiz yukarılarda bir ekip olmayı düşünüyoruz. Bu maçları kazanıp buralarda kalmayı da hedefimiz olarak görüyoruz. İnşallah bu maçta beraberlik olmaz, kazanan biz oluruz" diye konuştu.



KONYA'DA SALDIRIYA UĞRAYAN ÖĞRENCİYE DAVET

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maç öncesinde Galatasaraylı taraftar Hakan Karaoğlu'nun bir grup holigan tarafından darp edildiği görüntüleri kınayan Aybaba'nın, Karaoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu öğrenildi. Aybaba'nın Karaoğlu'nu ligin 20'nci haftasında 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçına davet ettiği öğrenildi.



"BURSAPOR MAÇI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Demir Grup Sivasspor'un forvet oyuncusu Muhammet Demir ise yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa maçının galibiyetini taçlandırmak ve bunu değerlendirmek istiyorsak Bursaspor maçı bizim için çok daha önemli. Bu karşılaşmaya da 3 puan çıkacağız. Bundan sonra yukarıları hedefleyeceğiz. Sivasspor'daki hedeflerim buraya en iyi şekilde katkı vermektir. Geldiğimde sezon başı kampına dahil olamamıştım. Daha sonra forma bulmaya başladığımda antrenmanda şansız bir sakatlık yaşadım. Yaklaşık 10 gündür takımımla beraberim. Formayı aldığımda da en iyi şekilde de elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz" dedi.



Kırmızı beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Cem Özdemir ise, "Takım olarak iyi bir gidişatımız var. Herkesin yüzü gülüyor. Futbol böyle bir şey. Başarı olduğu zaman herkes çok mutlu. Başarısızlığı da iyi bir arkadaşlık, dostluk ve takım olarak bu zorlukları aşabiliyorsunuz. Artık bu saatten sonra bizim için rakiplerin pek önemi yok. Kim olursa olsun rakiplerimizi analiz ediyoruz. Biz iyi olduğumuz sürece rakibin kim olduğu veya ne durumda olduğunun pek önemi yok. İnşallah Bursaspor maçından da taraftarımızın önünde alnımız ak bir şekilde çıkıp 3 puanımızı almak istiyoruz" diye konuştu.