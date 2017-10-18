 Böylesini görmedim – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Böylesini görmedim

    Böylesini görmedim

    “Süper Lig’de bu kadar büyük bir seviye beklemiyordum, şaşırdım” diyen Sivasspor’lu Arouna Kone, Müslümanlığı’na vurgu yapıp Türkiye tercihinde etken olduğunu belirtti

    Sivaspor'un dünyaca tanınmış Fildişi Sahilli golcüsü Arouna Kone, Türkiye'de beklemediği bir ortamla karşılaştığını söyledi. 8 haftada 4 golle Yiğido'ya önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki tecrübeli santrfor, transfer sürecinde hızlı karar verdiğini vurgulayıp, "Bu kadar büyük bir tesis, camia ve stadyum beklemiyordum. Çok şaşırmıştım ve gerçekten bu beni çok mutlu etti" dedi. KUZENİ Djakaridja Kone'nin 2015-2016'da Sivasspor forması giydiğini ve ondan bilgi aldığını kaydeden Kone, "Müslüman bir futbolcuyum, bana hiçbir problem çekmeyeceğimi ve daha çok aile ortamı olduğunu belirtti. Bu durum buraya gelmem için büyük bir neden oldu" diye konuştu.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
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