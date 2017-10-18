Böylesini görmedim
“Süper Lig’de bu kadar büyük bir seviye beklemiyordum, şaşırdım” diyen Sivasspor’lu Arouna Kone, Müslümanlığı’na vurgu yapıp Türkiye tercihinde etken olduğunu belirtti
Sivaspor'un dünyaca tanınmış Fildişi Sahilli golcüsü Arouna Kone, Türkiye'de beklemediği bir ortamla karşılaştığını söyledi. 8 haftada 4 golle Yiğido'ya önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki tecrübeli santrfor, transfer sürecinde hızlı karar verdiğini vurgulayıp, "Bu kadar büyük bir tesis, camia ve stadyum beklemiyordum. Çok şaşırmıştım ve gerçekten bu beni çok mutlu etti" dedi. KUZENİ Djakaridja Kone'nin 2015-2016'da Sivasspor forması giydiğini ve ondan bilgi aldığını kaydeden Kone, "Müslüman bir futbolcuyum, bana hiçbir problem çekmeyeceğimi ve daha çok aile ortamı olduğunu belirtti. Bu durum buraya gelmem için büyük bir neden oldu" diye konuştu.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:16
-
Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
-
Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
-
‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
Böylesini görmedim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.