Gol düellosu Yiğido'nun

İlk yarıyı yenik kapatan kırmızı-beyazlılar, Kone ve Bifouma’yla öne geçti. Rangel 75’te eşitliği sağladı. Dyakov 82’de takımına üst üste 2. zaferini getiren isim oldu

SÜPER Lig'de Demir Grup Sivasspor flaş sonuçlara imza atmaya devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, Osmanlı'dan sonra Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle dönmeyi başardı. İlk yarı 0-0 sona erecek derken 45+2'de ev sahibi ekip öne geçen taraf oldu. Pavelka'nın ceza sahası içi sol tarafından içeri çevirdiği topa ön direkte Veysel vuruşunu yaptı. İlk vuruşunda savunma ve kaleciye çarpan topla tekrar buluşan tecrübeli futbolcu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve ilk yarının skorunu ilan etti: 1-0.



KONE'DEN 1 GOL, 1 ASİST

YİĞİDO, ikinci yarıda gol düellosuna sahne olan karşılaşmada 53'te Kone ile eşitliği sağladı. Beraberlik golünü atan Fildişili yıldız, bu sefer 65'te Bifouma'yı golle buluşturdu: 1-2. Paşa, 75'te Kolombiyalı golcüsü Rangel'le maça tekrar eşitliği getirdi. Sivasspor, 82'de oluşan karambolde topu önünde bulup ağları havalandıran Rus stoperiyle Antalya galibiyetini Kasımpaşa zaferiyle taçlandırdı.



4 maçtır 3 puana hasret

KASIMPAŞA'da kötü gidişat sürüyor. Lacivert-beyazlılar geçen hafta Osmanlıspor yenilgisinden sonra üst üste 2. kez kaybederken, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.



'Ligin iyi takımı olmaya adayız'

SİVASSPOR Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımının ortaya koyduğu oyundan çok memnun olduğunu söyledi. Aybaba, "Takım içindeki diyalog sahaya böyle yansırsa ligin iyi takımlarından biri olmaya adayız" dedi.