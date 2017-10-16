 Demir Grup Sivasspor'da moraller yerinde – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Demir Grup 'da moraller yerinde

    Demir Grup Sivasspor'da moraller yerinde

    'da galibiyeti sevinci sürüyor.

    Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda 'yı 3-2 yenen Demir Grup 'da, elde edilen 3 puanın mutluluğu yaşanıyor. Ligin 7. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, Kasımpaşa deplasmanında da 3 puan alarak yükselişini sürdürdü. Osmanlıspor müsabakasının ardından bu sezonki ikinci deplasman galibiyetini Kasımpaşa karşısında elde eden Sivas temsilcisi, topladığı 12 puanla ve maç fazlasıyla puan cetvelinde 8. sıraya yükseldi.

    KONE 4. GOLÜNE İMZA ATTI
    Demir Grup Sivasspor'un sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kadrosuna kattığı Aroune Kone ise Kasımpaşa karşısında attığı golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

    Kırmızı-beyazlı formayla bu sezon 4. golüne imza atan ve takımın en golcü ismi olan Kone, ligde geride kalan haftalarda Göztepe, Osmanlıspor ve Evkur Yeni Malatyaspor filelerini havalandırmayı başarmıştı.

    Kasımpaşa karşısında fileleri havalandıran bir başka isim olan Rus defans oyuncusu Vitaly Dyakov ise kırmızı-beyazlı formayla ligdeki ilk golünü attı. Kasımpaşa maçının 83. dakikasında attığı golle takımını galibiyete taşıyan Dyakov, Ziraat Türkiye Kupası'nda da gol sevinci yaşamıştı.

    BURSASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARI YARIN BAŞLAYACAK
    Teknik direktör Samet Aybaba, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başaran futbolcularına 1 gün izin verdi. Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 9. haftasında sahasında Bursaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın saat 19.00'da kulüp tesislerinde başlayacak.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:06
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