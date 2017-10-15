Sivaslılar çok iddialı

YİĞİDOLARIN forvetleri Kone ve Muhammet Demir, Kasımpaşa maçına bileniyor. Kone "Yoğun bir tempoda hazırlandık. Deplasmandan 3 puanla döneceğiz" dedi. Muhammet ise "Bu maçı kazanırsak ligdeki durumumuzu daha net görebilceğiz. 3 puan şart" ifadelerini kullandı.