 Sivaslılar çok iddialı – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Sivaslılar çok iddialı

    Sivaslılar çok iddialı
    YİĞİDOLARIN forvetleri Kone ve Muhammet Demir, Kasımpaşa maçına bileniyor. Kone "Yoğun bir tempoda hazırlandık. Deplasmandan 3 puanla döneceğiz" dedi. Muhammet ise "Bu maçı kazanırsak ligdeki durumumuzu daha net görebilceğiz. 3 puan şart" ifadelerini kullandı.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:53
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