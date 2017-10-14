Sivasspor'un golcüleri iddialı

Süper Lig'de 7. haftada iç sahada Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek moral bulan Demir Grup Sivasspor, 8. hafta mücadelesinde yarın deplasmandaki Kasımpaşa maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bu sezon deplasman maçlarında, Osmanlıspor'u 4-2 mağlup eden, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0, Galatasaray'a da 3-0 yenilen Sivasspor, dış sahada ikinci kez 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında Everton'dan transfer ettiği 33 yaşındaki tecrübeli golcü Arouna Kone, Kasımpaşa maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadece dış sahada olması bu maçı zorlaştırıyor. Bütün hafta buna yönelik çalıştık, buna göre konsantre olduk. Oraya 3 puan almak için gideceğiz. Takım arkadaşlarımla yoğun bir tempoda hazırlandık. Maçı kazanarak 3 puanla döneceğiz." diye konuştu.

Bu sezon 3 gol attığını hatırlatan ve takıma katkı sağlamak için çalışmaya devam ettiğini dile getiren Kone, taraftarlara 3 puan sözü verdi.



MUHAMMET: "ÇOK DEĞERLİ BİR MAÇ"

Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan 25 yaşındaki Muhammet Demir, Kasımpaşa maçının çok önemli olduğunu vurguladı.

Demir Grup Sivasspor'un ligde hedefleri olan güçlü bir takım olduğuna işaret eden Muhammet, şunları kaydetti:

"Yukarıya mı oynayacağız yoksa belirli bir savaşın içerisinde mi olacağız, bu maç bunu belirleyecek. Takımızın geneli ve teknik direktörümüz Samet Aybaba da böyle düşünüyor. Bizim için çok değerli bir maç. Çünkü önümüzdeki hedefleri bize gösterecek. Tecrübelerime dayanarak bunu söylüyorum. Bu maçı kaybettiğimiz zaman bir şey kaybetmeyeceğiz, lig devam ediyor ama maçı kazandığımız zaman moral ve motivasyon, puan ve önümüzdeki hedefleri daha iyi görme anlamında farklı bir yerde olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü böyle galibiyetler çok kritik dönemlerde önemlidir. Takımın morali, uyumu için çok daha önemli. Bizi ileriye itecek güç lazım. Onu da alınacak bu 3 puanda görüyorum."

Demir Grup Sivasspor ligin 8. haftasında yarın saat 14.00'te Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.