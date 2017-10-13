Futbolculuk kariyerinde 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında Beşiktaş, daha sonra da Adanaspor, Vanspor ve Gençlerbirliği formalarını giyen eski Bulgar milli oyuncu Yankov, uzun yıllar sonra antrenör olarak döndüğü Türkiye'de bu kez de Sivasspor'un başarısı için ter döküyor.

Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği takım arkadaşı Recep Çetin ile teknik direktör Samet Aybaba'nın yardımcılığını yapan Yankov, Sivas'a ve yıllar sonra döndüğü Türkiye'ye alışmaya çalışıyor.

Yankov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor'un çok iyi ve güzel tesislere sahip olduğunu belirterek, "Üç çim sahamız var. Çok mutluyum. Sadece futbola odaklandık. Her gün çalışıyoruz." dedi.



"SİVASSPOR'DA ÇOK MUTLUYUM"

"Sivasspor'dan davet geldi ve kabul ettim, burada çok mutluyum." ifadesini kullanan Yankov, takıma çok sayıda yeni ismin katıldığını ve uyum sürecinin 2-3 ay alabileceğini dile getirerek, kaliteli oyunculara sahip olduklarını aktardı.

Futbolcuların kalitelerini sahada göstermeleri gerektiğini anlatan Yankov, oyunculara güvendiklerini söyledi.

Futbolda güzel oyundan ziyade sonuçların çok önemli olduğuna işaret eden Yankov, "Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek. Burada çok iyi bir atmosfer bulduk. Sadece futbolu düşünüyoruz. Bizim görevimiz bu. Çok çalışıyoruz. İyi transferler yaptık. Takım iyi ama her maç daha iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yankov, kırmızı-beyazlı taraftarların ligin ilk haftasından itibaren sahalarındaki maçlarda kendilerine önemli destek verdiğini de vurguladı.



"TÜRK FUTBOLUNDA ÇOK ŞEY DEĞİŞMİŞ"

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemden bugüne yaklaşık 20 yıl geçtiğine ve Türk futbolunda çok şeyin değiştiğine dikkati çeken Yankov, "Tesisler çok daha yeni, çok daha güzel. Statlar çok iyi. Futbol eskiden daha yavaş oynanıyordu, şimdi daha iyi ve kaliteli. Daha çabuk oynanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yankov, ligde çok iyi takımların mücadele ettiğini aktararak, Sivasspor'dan Rybalka, Ndinga, Hakan Arslan, Kone ve Emre Kılınç'ın yanı sıra Eto'o, Nasri, Menez, Cenk Tosun, Chahechouhe, Talisca, Babel gibi çok kaliteli futbolcuların ter döktüğünü söyledi.

Ligde şampiyonluk favorisinin Beşiktaş olduğunu dile getiren Yankov, Galatasaray'ın da ipi göğüsleyebileceğini sözlerine ekledi.