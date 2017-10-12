 Sivasspor'da futbolculara beslenme eğitimi verildi – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    'da futbolculara beslenme eğitimi verildi

    Sivasspor'da futbolculara beslenme eğitimi verildi

    Süper Lig ekiplerinden Demir Grup 'da futbolculara beslenme eğitimi verildi.

    Süper Lig ekiplerinden Demir Grup 'da futbolculara beslenme eğitimi verildi.

    Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Diyetisyen Ahmet Akbulut teknik ekibe ve futbolculara beslenme ile ilgili seminer verdi. Akbulut,'Elit futbolcularda beslenme' konulu seminerde sporcularda; enerji ihtiyacı ve enerjinin karşılanacağı kaynaklar, karbonhidratın ve sıvı tüketiminin hakkında bilgiler verdi. Akbulut ayrıca, maç öncesinde ve sonrasında beslenme, beslenme destek ürünleri ile sporcu içecekleri gibi pek çok konuda futbolcuları bilgilendirdi.
    Seminer daha sonra futbolcular ve diyetisyen arasında soru cevap şeklinde geçti.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:34
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