Sivasspor'da futbolculara beslenme eğitimi verildi
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da futbolculara beslenme eğitimi verildi.
Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Diyetisyen Ahmet Akbulut teknik ekibe ve futbolculara beslenme ile ilgili seminer verdi. Akbulut,'Elit futbolcularda beslenme' konulu seminerde sporcularda; enerji ihtiyacı ve enerjinin karşılanacağı kaynaklar, karbonhidratın ve sıvı tüketiminin hakkında bilgiler verdi. Akbulut ayrıca, maç öncesinde ve sonrasında beslenme, beslenme destek ürünleri ile sporcu içecekleri gibi pek çok konuda futbolcuları bilgilendirdi.
Seminer daha sonra futbolcular ve diyetisyen arasında soru cevap şeklinde geçti.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:34
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GEVŞERSENİZ KAYBEDERSİNİZ!Hsby Aman ha koçlarım gevşemeyin şampiyon olun ondan sonra gevşeyebildiğiniz kaadar gevşeyin :) Maçlarda 1-0 olunca maç bitmesin 2-3-4 hatta 5-6
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