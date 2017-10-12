 Dönüm maçı Kasımpaşa – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Dönüm maçı Kasımpaşa

    Dönüm maçı Kasımpaşa

    Sivasspor Teknik Direktörü , “Kasımpaşa’dan puanla dönersek o zaman yukarı oynayan bir takım haline geleceğiz. Bu nedenle çok önemli bir maç” dedi

    Antalyaspor galibiyetiyle milli araya morali giren Sivasspor'da yeni hedef Kasımpaşa maçı. Teknik Direktör Samet Aybaba, Antalya zaferinin ardından futbolcuların daha istekli olduklarını ve Kasımpaşa maçından en az 1 puanla dönmek istediklerini belirterek, "Bunlar artık bizim için yukarı çıkma maçları. Kasımpaşa'dan puanla dönersek ya da kazanırsak o zaman yukarı oynayan bir takım haline geleceğiz. Bu nedenle çok önemli bir maç. En kötü 1 puanla dönmek istiyoruz" temennisinde bulundu.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:08
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