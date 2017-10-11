Yiğido’nun yeni 10 numarası
2. Lig’de Menemen’den gelen 23 yaşındaki Mert Hakan, Samet Aybaba’dan formayı kaptı, takımın yıldızı olma yolunda ilerliyor. Genç orta saha, “Hayallerimi büyük tutuyorum” dedi
4 MAÇIN 3'ÜNDE İLK 11'DE
LİGDE 4 maçta oynayan 23 yaşındaki maestro, Osmanlı ve Göztepe karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Bugsaş karşısında ağları havalandırdı. İlk kez yer aldığı Süper Lig'de uyum sürecini atlattığını söyleyen Yandaş, "Ligde 4 maçta oynadım. Kupada da gol attım. Son üç haftada performansımın arttığını düşünüyorum. İnşallah ilerleyen haftalarda da daha fazla süre alıp, takıma katkı sağlamak isterim" diye konuştu.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:18
-
MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNE SÜRPRİZ ADAY!
Toplam 8
Yorum
eğer lobilerin sistemi yönettiğini anlamak isterse bir sonraki hamleyi dikkatle takip edin.Yok eğer yılmaz vural,rıza çalımbay,ertuğrul sağlam gelirse o zaman birşeyler değişmeye başlamış dem
-
Fener sola oyuncu bakıyor
Toplam 9
Yorum
Miyane Şunlara bir bakın hele işe yarar mı? Davide Santon, Luke Shaw.
-
GALATASARAY'DAN BLIND HAMLESİ
Toplam 6
Yorum
83Karakartal Olmaz, çünkü Belhanda durarak oynayan Alex tipi bir oyuncu, koridor oyuncusu değil...Hem safkan solak sayısı çok az takımda...
Yiğido’nun yeni 10 numarası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.