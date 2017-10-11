 Yiğido’nun yeni 10 numarası – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Yiğido’nun yeni 10 numarası

    Yiğido’nun yeni 10 numarası

    2. Lig’de Menemen’den gelen 23 yaşındaki Mert Hakan, Samet Aybaba’dan formayı kaptı, takımın yıldızı olma yolunda ilerliyor. Genç orta saha, “Hayallerimi büyük tutuyorum” dedi

    SİVASSPOR'DA oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş, Yiğido'nun yeni yıldız adayı olma yolunda hızla ilerliyor. 2. Lig'de Menemen'den transfer edilen 23 yaşındaki 10 numara, ilk hedefinin kendisini kanıtlamak ve Teknik Direktör Samet Aybaba'nın vazgeçilmezleri arasına girmek olduğunu belirterek, "Sivasspor'da kendimi kanıtladıktan sonra, formayı sırtımdan çıkarmadığım sürece hedeflerime ulaşacağımı düşünüyorum. Dünyada ve ülkemizde iyi oyuncular var, herkesten bir şey kapmak gerekiyor. Gelişmenin ucu açık, sen ne kadar istersen o kadar ileriye gidersin. Gidebildiğim kadar ileriye gitmek istiyorum, hayallerimi büyük tutuyorum" ifadelerini kullandı.

    4 MAÇIN 3'ÜNDE İLK 11'DE
    LİGDE 4 maçta oynayan 23 yaşındaki maestro, Osmanlı ve Göztepe karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Bugsaş karşısında ağları havalandırdı. İlk kez yer aldığı Süper Lig'de uyum sürecini atlattığını söyleyen Yandaş, "Ligde 4 maçta oynadım. Kupada da gol attım. Son üç haftada performansımın arttığını düşünüyorum. İnşallah ilerleyen haftalarda da daha fazla süre alıp, takıma katkı sağlamak isterim" diye konuştu.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:18
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