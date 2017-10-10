Mert Hakan, Aybaba'nın vazgeçilmezi olmak istiyor

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'dan transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kariyerinde ilk kez Süper Lig'de futbol oynamanın mutluluğunu yaşıyor.

Mert Hakan, yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor formasını giydiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Lige iyi bir başlangıç yaptığını ve lig ile kupadaki 7 maçın 5'inde forma şansı bulduğunu belirten Mert Hakan, performansını artırarak devam etmek istediğini dile getirdi.

Uyum sürecini kısa zamanda atlatarak takıma adapte olduğunu ifade eden Mert Hakan, bunu sahaya da yansıttığına dikkati çekti.

Kırmızı-beyazlı ekibin ilk haftalara nazaran daha iyi futbol oynadığına işaret eden Mert Hakan, "Sezonun ilerleyen haftalarında daha iyi olacağız. Yukarıyı kovalayacak, lige keyif veren bir takım izlettireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Transferlerin takıma geç katılması nedeniyle ilk haftalarda uyum sorunu yaşadıklarını ancak bunu yavaş yavaş atlattıklarını aktaran genç oyuncu, "Takımımız şimdi oturdu, oyun olarak da birbirimize alıştık. Her şey iyi gidiyor, bundan sonra daha fazla puan toplayacağımızı ve skora yansıtacağımızı düşünüyorum. Şu anda her şey yolunda. Kasımpaşa maçıyla seri yakalamamız gerekiyor." diye konuştu.

Mert Hakan, Süper Lig ile alt ligler arasında büyük farklar olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Süper Lig'e adapte olurken biraz zorlandım. Sonuçta herkesin bir kalitesi ve oyun kimliği var, bunu buraya yansıtmak için bu düzeydeki oyuncularla aynı fiziksel kaliteye sahip olmak gerekir. Güçsüz olduğunuzda hiçbir şey yansıtamıyorsunuz, ben de burada yaptığım ekstra idmanlarla bunu atlattığımı düşünüyorum. Biraz daha eksiğim var ama bu fiziksel kaliteyi yakaladıktan sonra işlerin benim açımdan daha kolay olacağını düşünüyorum. Hocalarımla eksiklerimi konuşuyorum, onlar da bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Ligde geride 7 maç kaldı ve 4 maçta oynadım. Ziraat Türkiye Kupası maçında da gol atma şansı buldum. Son üç haftada performansımın arttığını düşünüyorum. Tabii ki eksikliklerim olacak, sonuçta iki lig birden atladım. Bunu gidermek için hep beraber çabalıyoruz, inşallah ilerleyen haftalarda da daha fazla süre alıp, daha fazla takıma katkı sağlamak isterim."



"HAYALLERİMİN PEŞİNDEN KOŞMAYA ÇALIŞIYORUM"

Mert Hakan, ilk hedefinin Demir Grup Sivasspor forması altında kendisini kanıtlamak ve teknik direktör Samet Aybaba'nın vazgeçilmezleri arasına girmek olduğunu vurgulayarak, daha sonrası için ise kariyerini yurt dışında sürdürmeyi planladığını söyledi.

Bu dönemde genç yeteneklerin kolaylıkla yurtdışına transfer olabildiğini belirten genç oyuncu, "Sivasspor'da kendimi kanıtladıktan sonra, formayı sırtımdan çıkarmadığım sürece hedeflerime ulaşacağımı düşünüyorum. Dünyada ve ülkemizde iyi oyuncular var, herkesten bir şey kapmak gerekiyor. Gelişmenin ucu açık, sen ne kadar istersen o kadar ileriye gidersin. Gidebildiğim kadar ileriye gitmek istiyorum, hayallerimi büyük tutuyorum. İnşallah onlara da ulaşırım diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın genç yeteneklere şans tanıyan, gençlere güvenen ve Türk futboluna genç yetenekleri kazandıran bir isim olduğuna işaret eden Mert Hakan, bu durumun büyük bir avantaj olduğunu kaydetti.



"KALİTELİ BİR TAKIMIZ"

Güzel futbolllarını galibiyetlerle süsleyerek ligin üst sıralarına yükselmeyi arzuladıklarını anlatan Mert Hakan, "Ligin yukarısına çıkmak o kadar zor değil. Kazandıkça da öz güven yerine geliyor. Ligden düşme sıkıntısı yaşayacağımızı düşünmüyorum çünkü biz iyi bir takımız ve kaliteli bir ekibiz. Hocamızın söylediği gibi hedefimiz ligde ilk 10 içerisinde bulunmak. Olursa neden Avrupa olmasın." şeklinde konuştu.

Kırmızı-beyazlı futbolcu, taraftarlardan kendilerine olan inançlarını hiçbir zaman yitirmemelerini isteyerek, kazanmak için sahada ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve Sivasspor'u güzel günlerin beklediğini sözlerine ekledi.