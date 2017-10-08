 Sivas’ta iddialı sözler – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Sivas’ta iddialı sözler

    Sivas’ta iddialı sözler
    SİVASSPOR Teknik Direktörü , ilk kez bu kadar iddialı sözler sarfetti. Geçmiş dönemlerde şampiyonluk yarışında oynayan kırmızı-beyazlıların aynı başarıları tekrarlayacağını belirten tecrübeli hoca, "Bunun için tüm ekip elimizden geleni yapıyoruz. Yönetimle birlikte uzun vadeli bir planlamanın içine girdik. Herkes üstüne düşeni yapıyor ve bunun meyvelerini alacağız" diye konuştu.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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