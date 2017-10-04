 Yerliler gelişmeli – Fotomaç – 04 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yerliler gelişmeli

    Yerliler gelişmeli
    Sivas Başkanı Mecnun Otyakmaz, gündemdeki yabancı sayısı konusunda Türk futbolcuların özeleştiri yapması gerektiğini söyledi. Otyakmaz, "Kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Yabancı sayısının sınırlandırıldığı dönemde vasatın üzerine çıkamayan yerli oyuncuların bile çok yüksek ücretlere imza attıklarını gördük" dedi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yerliler gelişmeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.