''RÜYA GİBİ BİR MAÇTI''

Hakan, İstanbul Güngörenspor, Samsunspor, Kasımpaşa ve Sivasspor formalarıyla 125'i Süper Lig, 96'sı TFF 1. Lig, 43'ü TFF 2. Lig, 39'u Türkiye Kupası, 2'si 21 Yaş Altı Ligi olmak üzere 305 resmi müsabakaya çıktı.

Bu karşılaşmalarda 57 kez fileleri havalandıran Hakan, gollerin 21'ine Sivasspor formasıyla imza attı.

Hakan, son olarak ligin 7. haftasında Demir Grup Sivasspor'un Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta kariyerinde ilk kez hat-trick mutluluğu yaşadı.

Kariyerinde 5 kezle en fazla Antalyaspor filelerini havalandıran Hakan, 2015-2016 sezonunun 24. haftasında Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle biten maçta Antalya ekibinin ağlarını 2 defa sarsmıştı.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın milli maç arası nedeniyle takıma verdiği 3 gün izin dolayısıyla İstanbul'da bulunan 29 yaşındaki futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez bir maçta 3 gol attığını belirterek, "Benim adıma mutluluk verici bir karşılaşmaydı. Kariyerimde ilk kez hat-trick yaptım. Rüya gibi bir maçtı." dedi.

Hakan, Antalyaspor maçında teknik direktör Aybaba'nın kendisinden Samir Nasri'ye yakın oynamasını ve kazanılan toplarda hücuma destek vermesini istediğini aktardı.

Savunmadaki görevinin yanı sıra fırsat buldukça atağa katıldığını dile getiren Hakan, takım halinde iyi oynadıklarını, rakip kalede pozisyonlar bulduklarını ve kendisinin de gelen şansları değerlendirerek 3 kez gol sevinci yaşadığını söyledi.

Tecrübeli futbolcu, hem ofansif hem de defansif bir oyun yapısına sahip olduğunu dile getirerek, "Oyunu iki yönlü oynamaya çalışıyorum. Fırsat buldukça hücuma çıkıyorum. Bu kuvveti kendimde görüyorum." ifadelerini kullandı.



ANTALYASPOR'A 5 GOL

Sürekli golü düşünen bir oyuncu olduğunu vurgulayan Hakan, Antalyaspor'a karşı daha önce de gol attığını anımsatarak, "Kasımpaşa formasıyla da Antalyaspor'a bir maçta 2 gol atmıştım. Antalyaspor bana uğurlu geliyor. İnşallah gollerimin devamı gelir. Tüm takım iyi oynadı ama gol atmak bana nasip oldu." diye konuştu

Hakan, ilk 11'de sahaya çıkmanın her futbolcunun isteği olduğunu ancak kararı teknik direktörün verdiğini ve buna saygı duyduğunu dile getirerek takımı için her zaman sahada her şeyini vermeye çalıştığını belirtti.

Takım olarak kritik bir konumda olduklarını ve Antalyaspor maçındaki 3 puana çok sevindiklerini anlatan Hakan, şunları kaydetti:

"Galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Benim gollerimle kazandığımız için ayrıca mutluyum. Antalyaspor gibi güçlü, yıldızlar topluluğu bir takımı yenmeyi başardık. Soyunma odasında o gün bu galibiyeti kutladık ancak her şey geride kaldı. Artık önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Lig uzun bir maraton. Önümüzde Kasımpaşa maçı var, o maça da iyi hazırlanmalıyız ve puanlar almalıyız. Sivasspor'u layık olduğu yere taşımak için takım olarak çok çalışıyoruz. İnşallah, çok daha iyi yerlere geleceğiz."