'ARSLAN' YİĞİDO
Sivasspor, Antalyaspor’u evinde ilk yarıda Hakan Arslan’ın attığı 3 golle mağlup etti. Yiğido 57’de N’Dinga’nın atılmasıyla son yarım saati 10 kişi oynadı. Akdeniz ekibinin tek golü Djourou’dan geldi
N'DINGA YAKIYORDU
İkinci yarıda oyun Sivas'ın kontrolünde sürerken 57'de rakibinin aşil tendonuna basan N'Dinga hakem Cüneyt Çakır'dan direkt kırmızı kart gördü. 60'da Nasri'nin pasıyla stoper Djourou farkı 2'ye indirdi: 3-1. Kalan dakikalarda Antalya'nın baskısından başka gol çıkmadı. Sivas puanını 9'a yükseltti, Antalya, 6 puanda kaldı.
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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