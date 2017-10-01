 'ARSLAN' YİĞİDO – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    'ARSLAN' YİĞİDO

    'ARSLAN' YİĞİDO

    , Antalyaspor’u evinde ilk yarıda Hakan Arslan’ın attığı 3 golle mağlup etti. Yiğido 57’de N’Dinga’nın atılmasıyla son yarım saati 10 kişi oynadı. Akdeniz ekibinin tek golü Djourou’dan geldi

    SPOR Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda ağırladığı Antalyaspor engelini ilk yarıda attığı gollerle aşmayı bildi. Karşılaşmanın yıldızı rakip filelere 3 gol bırakan Hakan Arslan oldu. Dakikalar 6'yı gösterirken Ziya'nın pasında Hakan perdeyi açtı: 1-0. 29 yaşındaki futbolcu 38'de Rybalka'nın asistinde skoru 2-0'a getirdi. Kariyerinin en iyi maçlarından birini oynayan Hakan Arslan, rakip savunma Kone ile ilgilenirken boşluklar bulmaya devam etti. 42. dakikada Hakan yine Rybalka'nın asistini filelere gönderdi. Devre 3-0 'un üstünlüğüyle tamamlandı.

    N'DINGA YAKIYORDU
    İkinci yarıda oyun Sivas'ın kontrolünde sürerken 57'de rakibinin aşil tendonuna basan N'Dinga hakem Cüneyt Çakır'dan direkt kırmızı kart gördü. 60'da Nasri'nin pasıyla stoper Djourou farkı 2'ye indirdi: 3-1. Kalan dakikalarda Antalya'nın baskısından başka gol çıkmadı. Sivas puanını 9'a yükseltti, Antalya, 6 puanda kaldı.

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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