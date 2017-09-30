YİĞİDO EVİNDE COŞTU!

Bu sonuçla Sivasspor puanını 9 yaptı ve 9. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 6 puanla 15. sırada kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Soldan şekillenen atakta Bifouma'nın pasına hareketlenerek son çizgiye inen Ziya Erdal, topu müsait durumdaki Hakan Arslan'a gönderdi. Bu futbolcunun altıpas çizgisi yakınından vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0



14. dakikada Emre'nin pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Bifouma'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.



25. dakikada Ferhat Kaplan'ın kale vuruşunda top Kone'ye çarptı. Ceza alanı sol çaprazında meşin yuvarlağı önüne alan ve kaleciyi de geçen Kone, topa vurmakta geç kalınca araya giren savunma tehlikeyi savuşturdu.



38. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Rybalka'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ön direğe hareketlenen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0



42. dakikada Rybalka'nın soldan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Hakan Arslan, kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.



Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor, 3-0 önde tamamladı.



50. dakikada Nasri'nin savunmanın arkasına gönderdiği topu göğsüyle önüne alan Eto'o, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Eto'o'nun vuruşunda kaleci Rochet meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.



55. dakikada Sakıb Aytaç'ın uzak mesafeden kaleyi karşıdan gören pozisyondan etkili şutunda kaleci Rochet, gole izin vermedi.



60. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye indirdi. Nasri'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Djourou, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1



75. dakikada Vainqueur'un pasında ceza alanında topu önünde bulan El Kabir'in yerden düzgün vuruşunda kaleci Rochet, direk dibinde topu kontrol etti.



90. dakikada Eto'o'nun pasında Diego'nun ceza alanından vuruşunda kaleci Rochet, topa iki hamlede sahip olabildi.



90+3'üncü dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahası önüne kadar gelen Deniz Kadah, meşin yuvarlağı müsait durumdaki El Kabir'e aktardı. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ çaprazdan vuruşunda top, yan filelerde kaldı.



Maç, Demir Grup Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da izledi.