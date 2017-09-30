YİĞİDO EVİNDE COŞTU!
Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Hakan Arslan'ın ilk yarıda yaptığı hat-trickle ev sahibi zorlu mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Antalya'nın tek sayısını Johan Djourou kaydetti. Sivasspor'da N'Dinga 57. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 9 yaptı ve 9. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 6 puanla 15. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
6. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Soldan şekillenen atakta Bifouma'nın pasına hareketlenerek son çizgiye inen Ziya Erdal, topu müsait durumdaki Hakan Arslan'a gönderdi. Bu futbolcunun altıpas çizgisi yakınından vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
14. dakikada Emre'nin pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Bifouma'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
25. dakikada Ferhat Kaplan'ın kale vuruşunda top Kone'ye çarptı. Ceza alanı sol çaprazında meşin yuvarlağı önüne alan ve kaleciyi de geçen Kone, topa vurmakta geç kalınca araya giren savunma tehlikeyi savuşturdu.
38. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Rybalka'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ön direğe hareketlenen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0
42. dakikada Rybalka'nın soldan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Hakan Arslan, kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor, 3-0 önde tamamladı.
50. dakikada Nasri'nin savunmanın arkasına gönderdiği topu göğsüyle önüne alan Eto'o, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Eto'o'nun vuruşunda kaleci Rochet meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.
55. dakikada Sakıb Aytaç'ın uzak mesafeden kaleyi karşıdan gören pozisyondan etkili şutunda kaleci Rochet, gole izin vermedi.
60. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye indirdi. Nasri'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Djourou, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1
75. dakikada Vainqueur'un pasında ceza alanında topu önünde bulan El Kabir'in yerden düzgün vuruşunda kaleci Rochet, direk dibinde topu kontrol etti.
90. dakikada Eto'o'nun pasında Diego'nun ceza alanından vuruşunda kaleci Rochet, topa iki hamlede sahip olabildi.
90+3'üncü dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında kendi yarı alanından aldığı topla rakip ceza sahası önüne kadar gelen Deniz Kadah, meşin yuvarlağı müsait durumdaki El Kabir'e aktardı. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sağ çaprazdan vuruşunda top, yan filelerde kaldı.
Maç, Demir Grup Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da izledi.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:16
-
ABOUBAKAR SEVDASI SÜRÜYOR
Toplam 7
Yorum
hakan abou gelse ligin tozunu atarız.
-
A MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
Toplam 12
Yorum
hakan volkan şenin bu kadroda ne işi var? yaşlanmış sabri yi çağırmakta ayrı bi vaka
-
BÜLENT YILDIRIM'IN DA NOTU KIRILDI !..
Toplam 6
Yorum
Ertan Öyle görülüyor ki Fenerbahçenin oynayacağı maçlarda görev yapan tüm hakemler bunun etkisi altında kalıp. ters kararlar verebilecek! Kazanan?
YİĞİDO EVİNDE COŞTU! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.