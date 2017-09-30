 Leandrinho isyanı – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    Leandrinho isyanı

    Leandrinho isyanı
    SİVAS'TA Osmanlı maçı öncesi kadro dışı bırakılan Leandrinho, isyan etti. Brezilyalı forvet, "Oynatılmamak ve transferime izin verilmemesi beni çok üzdü. Ayrılmak istemiyorum" dedi.
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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