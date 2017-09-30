''BİZİ YOLDAN GEÇERKEN Mİ...''

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bireysel oyunculardan kurulu takımlara karşı takım bütünlüğüyle mücadele etmek gerektiğini, bu anlamda sıkıntı çektiklerini ancak bugün ilk 45 dakikada bu şekilde hareket ettiklerini söyledi.

Bunun kendilerine galibiyeti getiren en önemli faktör olduğunu dile getiren Aybaba, "Oyuncularımı kutluyorum, futbolda başarının sonu yoktur. Biz hep kazanmak isteriz. Rakiplerimiz de öyle ister. Şimdi Kasımpaşa maçına hazırlanacağız." dedi.

Aybaba, şöyle konuştu:

"Maçtan önce rakip takımın teknik direktörüyle ilgili Inter'de, Milan'da oynadı, Brezilyalı şeklinde konuşmalar yapıldı. Biz de Türkiye'nin en iyi takımı Beşiktaş'ta oynadık, kaptanlık yaptık. Recep kardeşim de öyle. Biz de bu ülkenin evlatlarıyız. Çoğu antrenör arkadaşlarımız Galatasaray'da, Fenerbahçe'de oynadı. Biz neyiz arkadaşlar, yoldan geçerken bizi antrenör mü yaptılar? Biz de Türkiye'de en iyisi oydu onda oynadık. Uzun yıllar oynadık. İnşallah, takımımızın performansı böyle devam eder. Bugün seyircimiz de çok iyiydi ama biraz daha desteğe ihtiyacımız var."

Leandrinho'nun kadro dışı bırakılıp bırakılmadığı sorusu üzerine Aybaba, "Leandrinho'ya izin verdik. Bazı tutarsız davranışları var, düzeltsin diye izin verdik. Düzeltirse olur, düzeltmezse kendisi bilir." ifadelerini kullandı.

Aybaba, Hakan Arslan'ın müthiş goller attığını, inanılmaz mutlu olduğunu vurguladı.



ANTALYASPOR CEPHESİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Nascimento De Araujo, ilk yarı maça iyi başlayamadıklarını ve istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirtti.

"Ani ataktan şanssız bir gol yedik, toparlanamadık açıkçası kötü bir oyun sergilemek durumunda kaldık." diyen Leonardo, şunları kaydetti:

"İlk yarının sonlarında bir frikikten, bir kornerden iki gol yedik. Bizim için üzücü bir ilk yarıyıydı. İkinci yarıya baktığımızda biraz daha toparlanan, oyunu kontrol etmek ve organize olmak isteyen bir Antalyaspor görüntüsü vardı. Oyuncularım da istekliydi. Sivasspor'un kırmızı kart görmesinden sonra 4-5 gol pozisyonu fırsatı yakaladık. El Kabir, Nasri, Eto'o ve Celustka'nın kaçırdığı gol pozisyonları var. Eğer bunları gole çevirebilseydik buradan 3 puan alabilirdik. Bu şekilde başlamak istemezdim. Eksiklerimiz var, bunları en yakın zamanda gidereceğiz."

Antalyaspor'un en büyük eksiğinin sorulması üzerine Leonardo, "Antalyaspor'un DNA'sında atak futbol oynamak isteyen bir takım görüntüsü var. Kadrom buna müsait. İsteyen, arzulayan, sahaya çıktığında Yüzde 100'ünü yapmaya çalışan bir takım var. 2 gün önce takımın başına geldim ama son maçında Antalyaspor'u izleme fırsatı buldum. Son maçta basan bir Antalyaspor vardı. Bugün de aynısı tekrar etmek istedim ama ilk ve ikinci yarı yaptığımız hatalar var." şeklinde konuştu.

Leonardo, ligin uzun bir maraton olduğunu ve kazanılacak daha çok puanlar olduğunu vurguladı.

Lige milli maçlar nedeniyle verilen arada takımın durumuna daha hakim olacağını ifade eden Brezilyalı teknik adam, zamana ihtiyaçları olduğunu yineledi.