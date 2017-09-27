Kone’den gözdağı

Evinde Göztepe'ye yenilen Sivas, tekrar sahasındaki maçta Antalya'yı gözüne kestirdi. Yiğido'nun Fildişi Sahilli golcüsü Kone, "Orada Eto'o var, burada da ben. Bu isim meselesi değil, kazanmak ruhuyla alakalı bir şey" değerlendirmesini yaptı.