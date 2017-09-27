Kone’den gözdağı
Evinde Göztepe'ye yenilen Sivas, tekrar sahasındaki maçta Antalya'yı gözüne kestirdi. Yiğido'nun Fildişi Sahilli golcüsü Kone, "Orada Eto'o var, burada da ben. Bu isim meselesi değil, kazanmak ruhuyla alakalı bir şey" değerlendirmesini yaptı.
- 27 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:34
-
ELJIF ELMAS'IN LİSANSI ÇIKTI
Toplam 2
Yorum
özgür başarılar Allah yolunu açık etsin kulüp den böyle genç yıldızlar bulmasını istiyoruz
-
Alpay Özalan istifa etti
Toplam 1
Yorum
Cenk Her gittiği takımı yakan bir adama teknik adam denir mi? Alpay sen bırak bu hocalık işlerini o yetenek yok sende
-
JANSSEN'E SERT ELEŞTİRİ
Toplam 16
Yorum
ali Hıncal Uluç futboldan bî-haber
Kone’den gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.