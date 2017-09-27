 Kone’den gözdağı – Fotomaç – 27 Eylül 2017
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    27 Eylül 2017, Çarşamba
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    Kone’den gözdağı

    Kone’den gözdağı

    Evinde Göztepe'ye yenilen Sivas, tekrar sahasındaki maçta Antalya'yı gözüne kestirdi. Yiğido'nun Fildişi Sahilli golcüsü Kone, "Orada Eto'o var, burada da ben. Bu isim meselesi değil, kazanmak ruhuyla alakalı bir şey" değerlendirmesini yaptı.

    1. 27 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:34
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