AYBABA HAKEME YÜKLENDİ
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Göztepe maçını yöneten hakem Halis Özkahya ile ilgili olarak, "Hakem arkadaşımız maçı çok kötü yönetmiş. Sonradan baktığımızda oyunun kaderini değiştiren çok önemli iki hata yapmış" dedi.
Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Samet Aybaba kaybedilen Göztepe maçıyla ilgili "Göztepe maçında neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık biliyoruz. Arkadaşlarla konuşuyoruz. Düzeltmek için hem saha içinde hem saha dışında bir takım şeyleri geliştireceğiz" dedi.
"Çok kaliteli oyucuları var"
Antalyaspor'un ligin en kaliteli kadrolarından birine sahip olduğunu kaydeden Aybaba, "Onlarda bir hoca değişimi oldu. O da onları biraz öne itecektir. Böyle oluyor biliyorsunuz bir hafta. İnşallah bir haftada kalır o bu hafta farklı bir yere gider. Çok kaliteli oyucuları var. Bu takımlara karşı oynanacak sistem zaten belli. Temas edeceksiniz, daha çok koşacaksınız, daha çok mücadele edeceksiniz. Yakaladığınız pozisyonları gole çevirmeye çalışacaksınız. Tabi biz yeni kurulan takımız. Bir maç kazandık, bir maç kaybettik her şey bitti diye bakmamız lazım. Bütününe bakmamız lazım. O nedenle biz arkadaşlarla bireysel olarak konuşup anlaşmaya çalışıyoruz. Takım bütünlüğü ile ilgili oynadıkça kazanacağımıza inanıyoruz. Onun için Sivasspor'u sevenler merak etmesin. Bu takım gerçekten kaliteli oyunculardan kurulu ama bir arada olmamadan dolayı da birlikte yaşamamanın veya saha içindeki pozisyon hatalarının çok olmasına neden oluyor. Biz cumartesi günü kendi sahamızda güzel bir galibiyetle bu yola devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Oyunun kaderini değiştiren çok önemli iki hata yaptı"
Göztepe maçının hakemi Halis Özkahya'nın performansını da değerlendiren Aybaba, "Hakem arkadaşımız maçı çok kötü yönetmiş. Sonradan baktığımızda oyunun kaderini değiştiren çok önemli iki hata yapmış. Zaten iki hata bir takımın kaybetmesi ile alakalı çok önemli veri. Televizyonlarda birçok program seyrettik, bundan önceki bir maçta ismini söylemeyim de bir hakem arkadaşımız da çok kritik iki hata yaptı. O arkadaşımıza ne uygulanıyorsa, bu arkadaşımıza da onun uygulanması lazım" şeklinde konuştu.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 18:08
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"VİDEO HAKEM OLSA BEŞİKTAŞ KAYBETMEZDİ"
Toplam 104
Yorum
BEŞİKTAŞ 34 maçın 29 dış sahalarda evsiz oynayan takım şampiyon oluyor bunlar suçluyu kendi takım yönetiminde değil köprü altında arıyor hah komik !
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"VİDEO HAKEM OLSA BEŞİKTAŞ KAYBETMEZDİ"
Toplam 104
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen sezon GS ye ve FB ye 13 puan fark atmışız şampiyon olmuşuz Allah için söyleyin geçen sene bu takımlar şampiyonluk için ne yaptı ?
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 2
Yorum
ged 61 peki çok şerefli hakemler ne olacak...
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