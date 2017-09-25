Samet Aybaba'dan bireysel isyan
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, basit ve bireysel hatalarla Göztepe maçını kaybettiklerini söyledi.
Aybaba, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin oyunu daraltan ve hızlı çıkan bir ekip olduğunu ve maç öncesi buna göre planlama yaptıklarını belirtti.
Karşılaşmada planladıkları gibi öne de geçtiklerini aktaran Aybaba, "Maalesef, basit ve bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Bundan önceki haftalarda da çok basit goller yedik. Top bizim ayağımızdayken hatalar yaptık. Bir de eksik kalınca oyun başka yere gitti." diye konuştu.
Maçın ikinci devresinde, 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Samet Aybaba, gösterdikleri mücadele dolayısıyla oyuncularını kutladı.
- 25 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:17
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JAHOVİC ATTI, GÖZTEPE KAZANDI!
Toplam 3
Yorum
Libertas Göztepe'yi ezberleyeceksiniz
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
Birol Türkiye de Kaostan yararlanarak maç kazanan tek takım Fenerbahçedir. Derby maçlara bakın her olaylı Derby sonunda, maçı kazanan FB olmuştur.
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F.BAHÇE NASIL KAZANDI?
Toplam 72
Yorum
BJK 1903 FB AZ BIRAZ UTANMAK OLSA HAKEM DEMEZLER AMA NE GEZER HAKEM 1 GOLÜMÜZÜ VERMIYOR 2 PENALTIMIZI CALMIYOR MADEM HUTCHIN ELI PENALTI E OZAN ELI ?
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