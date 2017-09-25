Samet Aybaba'dan bireysel isyan

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, basit ve bireysel hatalarla Göztepe maçını kaybettiklerini söyledi.

Aybaba, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin oyunu daraltan ve hızlı çıkan bir ekip olduğunu ve maç öncesi buna göre planlama yaptıklarını belirtti.

Karşılaşmada planladıkları gibi öne de geçtiklerini aktaran Aybaba, "Maalesef, basit ve bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Bundan önceki haftalarda da çok basit goller yedik. Top bizim ayağımızdayken hatalar yaptık. Bir de eksik kalınca oyun başka yere gitti." diye konuştu.

Maçın ikinci devresinde, 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Samet Aybaba, gösterdikleri mücadele dolayısıyla oyuncularını kutladı.