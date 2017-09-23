Sivasspor, Göztepe'yi ağırlayacak
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.
Ligde 5 maçta 6 puan toplayan ve geçen hafta deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, seyircisi önünde çıkacağı mücadelede 3 puanı hedefliyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivas ekibinde, Göztepe karşılaşması öncesinde golcü oyuncu Muhammet Demir ve Ganalı savunma oyuncusu John Boye'nin sakatlığı bulunuyor.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:02
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Katliam
Toplam 67
Yorum
Engin Biz bu adamla yola devam etmek istemiyoruz.maç katili vede hiç işinden anlamiyor.biz hakem makem anlamayiz,sen yanlişlarinla maçi kendin ver
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SUÇLU AYAĞA KALK
Toplam 14
Yorum
Ajanyorumyazmış Ersun yanal sen misin?
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Katliam
Toplam 67
Yorum
recep macin sike oldugu belli.hepsi fener yüzünden.3 puan icin CASa basvurun.3-0dan mac almak sikeden baska mümkün olmaz.Fener yapinca da olmuyodu
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