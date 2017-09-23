 Sivasspor, Göztepe'yi ağırlayacak – Fotomaç – 23 Eylül 2017
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    23 Eylül 2017, Cumartesi
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    Sivasspor, 'yi ağırlayacak

    Sivasspor, Göztepe'yi ağırlayacak

    Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    Ligde 5 maçta 6 puan toplayan ve geçen hafta deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, seyircisi önünde çıkacağı mücadelede 3 puanı hedefliyor.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

    Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

    Sivas ekibinde, karşılaşması öncesinde golcü oyuncu Muhammet Demir ve Ganalı savunma oyuncusu John Boye'nin sakatlığı bulunuyor.

    1. 23 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:02
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