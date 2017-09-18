Gol düellosu Yiğido’nun

Süper Lig'de galibiyetle tanışamayan Osmanlı, bir darbe de Sivas'tan yedi. Henüz 1'de Numan'ın Bifouma'yı düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Kone gole çevirdi: 0-1. Osmanlı 10'da Numan'la eşitedi: 1-1. 14'te Josue'nin frikiği direkte patladı. Numan, ligde kariyerinde ilk kez bir maçta iki golü 23'te kafayla atıp takımını öne geçirdi: 1-2. BİFOUMA NAZİRE yapt ı EMRE 34'te ceza yayının üstünden güzel vurup beraberliği getirdi:2-2. Uzatmada ise Bifouma şov vardı. Geçen sezon Osmanlı'da sadece 1 gol atan 25 yaşındaki Kongo asıllı Fransız santrfor, 45+2'de karşı karşıya affetmedi; 45+5'te de kafayla golü buldu: 2-4. İkinci yarıda Kone ve Regattin direğe takılırken, skor avantajını koruyan Sivas, Başkent'ten zaferle ayrıldı.