 Gol düellosu Yiğido’nun – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    Gol düellosu Yiğido’nun

    Gol düellosu Yiğido’nun

    Başkent’te kırmızı-beyazlılar şov yaptı. Emre 2 asist 1 gol, Bifouma ise 2 golle yıldızlaştı. Numan’ın 2 golü ise yetmedi

    Süper Lig'de galibiyetle tanışamayan Osmanlı, bir darbe de Sivas'tan yedi. Henüz 1'de Numan'ın Bifouma'yı düşürmesiyle kazanılan penaltıyı Kone gole çevirdi: 0-1. Osmanlı 10'da Numan'la eşitedi: 1-1. 14'te Josue'nin frikiği direkte patladı. Numan, ligde kariyerinde ilk kez bir maçta iki golü 23'te kafayla atıp takımını öne geçirdi: 1-2. BİFOUMA NAZİRE yapt ı EMRE 34'te ceza yayının üstünden güzel vurup beraberliği getirdi:2-2. Uzatmada ise Bifouma şov vardı. Geçen sezon Osmanlı'da sadece 1 gol atan 25 yaşındaki Kongo asıllı Fransız santrfor, 45+2'de karşı karşıya affetmedi; 45+5'te de kafayla golü buldu: 2-4. İkinci yarıda Kone ve Regattin direğe takılırken, skor avantajını koruyan Sivas, Başkent'ten zaferle ayrıldı.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:13
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