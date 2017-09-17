Yiğidolar işi ilk yarıda bitirdi
Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Osmanlıspor 4-2 mağlup etti.
Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Demir Grup Sivasspor 4-2 kazandı.
Sivas temsilcisine 3 puanı getiren golleri 3'üncü dakikada Kone, 34'te Emre Kılıç ile 45 + 2 ve 45 + 5'te Bifouma attı.
Osmanlıspor'un gollerini ise 10 ve 23'üncü dakikalarda Numan kaydetti.
Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 6'ya çıkardı. Galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Osmanlıspor ise 1 puanda kaldı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx
Osmanlıspor: Hakan Arıkan x, Vrsajevic xx, Maxsö xx, Numan xxx, Anıl xx, Serdar Gürler xx, Raheem Lawal xx, Josue xx, Tugay Kaçar xx, Doukara x, Sokol Cikalleshi xx
Yedekler: Karcemarskas, Koray, Pinto, Prochazka, Özer Hurmacı, Regattin, Hasan Kılıç, Musa Çağıran, Umar Aminu, Sadeghian
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Demir Grup Sivasspor: Sergio Rochet xx, Mattias xx, Rıdvan xx, Ziya xx (Auremir dk. 40 ?), Medjani x, Mert Hakan xx, Rybalka x, Emre xxx, N'Dinga x, Kone xx, Bifouma xxx
Yedekler: Tolgahan Acar, Elderson, İbrahim, Galip, Hakan Bilgiç, Cem, Hakan Arslan, Serhat, Ergin Keleş
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Numan (dk. 10 ve 23) (Osmanlıspor), Kone (dk. 3 pen.), Emre (dk. 34), Bifouma (dk. 45+2 ve 45+5) (D.G. Sivasspor)
Sarı kartlar: Josue (Osmanlıspor), Ziya, Rybalka (D.G. Sivasspor)
- 17 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:24
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