 Sivasspor, Osmanlıspor hazırlılarını sürdürdü – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    , hazırlılarını sürdürdü

    Sivasspor, Osmanlıspor hazırlılarını sürdürdü

    Süper Lig'in 5. haftasında 'a konuk olacak olan Demir Grup , akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Süper Lig'in 5. hafta maçında deplasmanda ile karşılaşacak Demir Grup yaptığı antrenmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programların yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

    Antrenmanda Auremir Dos Santos takımdan ayrı düz koşu yaparken, Vitaly Dyakov, Muhammet Demir ile John Boye çalışmalarda yer almadı.

    Kırmızı-beyazlı ekibimiz yarın (14 Eylül) saat 17.00'de kulüp tesislerimizde U21 takımımız ile antrenman maçı yapacak. Mücadele basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilecek.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:18
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