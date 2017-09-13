Sivasspor, Osmanlıspor hazırlılarını sürdürdü

Süper Lig'in 5. hafta maçında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor yaptığı antrenmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programların yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda Auremir Dos Santos takımdan ayrı düz koşu yaparken, Vitaly Dyakov, Muhammet Demir ile John Boye çalışmalarda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekibimiz yarın (14 Eylül) saat 17.00'de kulüp tesislerimizde U21 takımımız ile antrenman maçı yapacak. Mücadele basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilecek.