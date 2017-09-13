Sivasspor, Osmanlıspor hazırlılarını sürdürdü
Süper Lig'in 5. haftasında Osmanlıspor'a konuk olacak olan Demir Grup Sivasspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 5. hafta maçında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor yaptığı antrenmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programların yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanda Auremir Dos Santos takımdan ayrı düz koşu yaparken, Vitaly Dyakov, Muhammet Demir ile John Boye çalışmalarda yer almadı.
Kırmızı-beyazlı ekibimiz yarın (14 Eylül) saat 17.00'de kulüp tesislerimizde U21 takımımız ile antrenman maçı yapacak. Mücadele basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilecek.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:18
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Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
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