Sivasspor sakata geldi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kayserispor maçında sakatlanan Vitaly Dyakov'un yapılan kontrollerinde sol üst arka adalesinde kas hasarı tespit edildiği ve 3 gün sonra takımla antrenmana çıkabileceği aktarıldı. Golcü oyuncu Muhammet Demir'in ise antrenmanda çarpışma sonucu sakatlık yaşadığı ve sağ iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Samsunspor ile yapılan 19. Cumhuriyet Kupası karşılaşmasında rakibinden aldığı darbe sonrası sakatlanan Cyriac'ın sağ üst ön adalesinde 2. derece tendon hasarı tespit edildiği belirtilen açıklamada, futbolcunun tedavisine ve toparlanma uygulamalarına sağlık ekibi tarafından devam edildiği kaydedildi.

John Boye'nin de 2016-2017 sezonunun başından beri süregelen ağrıları olduğu bildirilen açıklamada, "Oyuncumuzun sol ayak tibia bölgesinde artan ağrısı ve ilerleyen düzeyde stres kırığı olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavilerine ve çalışmalarına sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kayserispor maçında sakatlanan Elderson'un, yapılan tetkik ve muayenelerinde herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediği ve oyuncunun takımla antrenmanlara devam edeceği belirtildi.