Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı:Hukuk Müşavirliği'nce 12.09.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- KAYSERİSPOR Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ""çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 3/1 ve 9/1. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 09.09.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü OSMAN ZEKİ KORKMAZ'ın 09.09.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BALIKESİRSPOR BALTOK TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ALTINORDU A.Ş Kulübü futbolcusu ERDOĞAN YEŞİLYURT'un 09.09.2017 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki ""çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- SARIYER Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan SARIYER-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ""çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimata aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- EYÜPSPOR Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-BUCASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ""çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BUCASPOR Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-BUCASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki ""çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu FERHAT ÇOBAN'ın 10.09.2017 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYESPOR-TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 11.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- OFSPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan OFSPOR A.Ş.-12 BİNGÖLSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- KEMERSPOR 2003 Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-KEMERSPOR 2003 TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- KIRIKHANSPOR Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR-VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 10/7-8. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü futbolcusu ÖZER ERCİLİ'nin 10.09.2017 tarihinde oynanan BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ARSİNSPOR Kulübü'nün 10.09.2017 tarihinde oynanan ARSİNSPOR-ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- TEKİRDAĞSPOR Kulübü futbolcusu YASİN ÖZTOP'un 10.09.2017 tarihinde oynanan TARSUS İDMANYURDU-TEKİRDAĞSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 11.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.