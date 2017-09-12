Demir Grup Sivasspor 3 haftaya odaklandı

Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'un antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Samet Aybaba, takımda sakat oyuncular bulunduğunu ve mevcut kadroyla önlerindeki 3 haftalık kritik dönemi en iyi şekilde atlatmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Üç maç için bir plan yaptıklarını anlatan Aybaba, "Önümüzdeki 3 haftalık dönemi iyi geçmek istiyoruz. En çok puan toplayacağımız haftalar bunlar diye düşünüyoruz. Ondan sonra zaten takımımız oturacaktır. Üç haftada ne kadar çok puan toplarsak, bizim için o kadar iyi olacaktır." diye konuştu.

Kayserispor'a 2-0 yenilmelerinin takımı kötü etkilediğine değinen tecrübeli teknik adam, Osmanlıspor'un da iyi bir başlangıç yapamadığına işaret ederek, "Her iki takım için de zorlu bir maç olacak. Yeni gelen oyuncularla daha iyi bir takım olma yönünde mesafe kat edeceğiz diye düşünüyorum. Her maç üstüne katarak devam edeceğiz. Hedeflerimiz, sezon sonu planladığımız şeyler var. Arkadaşlarımızın ve bizi destekleyenlerin isteği, coşkusu azalmazsa, hedeflediğimiz yerde ligi bitiririz." ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımızın kendilerini sorgulaması lazım"

Takımdaki yabancı futbolcu sayısının sorulması üzerine de Aybaba, şunları kaydetti:

"Türkiye'de genç oyuncuları en çok destekleyen, oynatan benim. Ama maalesef bizim oyuncularımızın da kendilerini bir sorgulaması lazım. Neden böyle oluyor, niye onlar daha çok yer alamıyor. Burada çalışıyoruz ve kimseye farklı bakmıyoruz. Yabancı veya yerli diye bir ayrım mı var bizde. Hatta kendi çocuklarımıza daha sevgi dolu bakıyoruz. Onların da niye olmuyor diye, niye dışarıdan gelen bir oyuncu önlerine geçiyor diye düşünüp, ona göre çalışmaları gerekli. Kulüple olan anlaşmalarının ne karşılığı olduğunu bilip, emek vermeleri ve işlerine saygı duymaları gerekiyor. Bizim oyuncularımız da yabancı oyuncu sayısının arkasına sığınmasın. Maalesef bizim oyuncularımız kendini geliştirmekte çok sıkıntılı."

Sistemin kulüpleri bugünkü duruma ittiğini vurgulayan Aybaba, "Sonuçta altyapı durumları zaten çok kötü. Biz biraz üstüne katmaya çalışıyoruz. Oyuncuları geliştirmedikçe, takım halinde düşünce olarak, profesyonellik olarak bazı şeyleri yapamadığımız sürece, yabancı sayısı daha da artar, hatta serbest kalır. Hiç yerli oyuncu kalmaz," değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transfer Delvin N'Dinga ise Demir Grup Sivasspor kadrosunda bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, takımın başarısı için çalışacağını söyledi.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor, ligin 5. haftasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.