Sivas’tan iki dinamo

Kırmızı-beyazlılar iki ön liberoyu kadrosuna kattı. L.Moskova’dan Kongolu N’Dinga ile 2 yıllık imzalarken, D.Kiev’den Rybalka kiralandı

Sivasspor transferde bombaları üst üste patlattı. Yiğido, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Rusya'da L.Moskova'dan Delvin N'Dinga ile D.Kiev'den Sergiy Rybalka'yı kadrosuna kattı. Gelecek sezon kontratı bitecek 29 yaşındaki Kongolu ön liberoyla 2 yıllık imza atılırken, 27 yaşındaki Ukraynalı dinamo ise 1 yıllığına kiralandı. Tecrübeli ön libero geçen yıl sadece 10 karşılaşmada forma giyerken, bu sezon 8 haftası geride kalan Rusya'da şans bulamadı. Geçen sezon Ukrayna'da 34 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan, 9 kez milli olan Rybalka ise bu yıl 7 haftası geride kalan ligde forma şansı bulamadı. Kiev'le sözleşmesi 2018'de bitiyor.