Cumhuriyet Kupası'nı Sivasspor kazandı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un geleneksel olarak organize ettiği ve bu yıl 19'uncusu düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda ev sahibi Demir Grup Sivasspor TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'u penaltı atışları sonucu 6-4 yenerek kupayı kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısında Samsunspor 83. dakikada Angan'ın golüyle öne geçti. Ev sahibi Sivasspor karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Hakan Arslan'ın golüyle 1-1 eşitliği yakaladı. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından penaltı atışlarına geçildi. Demir Gru Sivasspor penaltı atışları sonucu Samsunspor'u 6-4 yenerek 19'uncu Cumhuriyet Kupası'nı müzesini götürdü.
Karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın maçın hakemlerine plaket takdim etti. Maçın adamı seçilen Demir Grup Sivassporlu Ziya Erdal'a da İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan plaket verdi. Samsunspor'un ikincilik kupasını AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun takım kaptanı Ercan Yazıcı'ya verdi. Kupayı kazanan Demir Grup Sivasspor'a ise birincilik kupasını AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk takım kaptanı Ziya Erdal'a takdim etti. Maç sonrası iki takım müsabakanın anısına hatıra fotoğrafı çekindi.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:23
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
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Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
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