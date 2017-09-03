 Sivas’tan bomba – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Sivas’tan bomba

    Sivas’tan bomba

    Kırmızı-beyazlılar, Hollandalı kanat Ola John için düğmeye bastı

    Bu sezon öncesi kadrosuna 13 ismi katan Sivasspor, yeni bir yıldız için düğmeye bastı. Kırmızı-beyazlıların, geçtiğimiz sezonu Deportivo'da kiralık tamamlayan Ola John'a teklif yaptığı ileri sürüldü. Bonservisi Benfica'da olan 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunda ısrarcı olan yiğidoların, transferde tüm şartları zorladığı iddia edildi. UEFA tarafından 2012'de 'Altın çocuk' yorumları yapılan Ola John, o sene imza attığı Benfica'da istikrarı yakalayamadı. Farklı sezonlarda Hamburg, Reading, Wolverhampton Wanderers ve Deportivo La Coruna'ya kiralanan kanat oyuncusu, bu sezon ise hiçbir resmi karşılaşmada forma giymedi
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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