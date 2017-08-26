Sivasspor'un "Üç büyükler" kabusu!
Demir Grup Sivasspor'un, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı Süper Lig'deki galibiyet hasreti 13 maça çıktı.
Ligde dün deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, haftayı puansız kapattı.
"Üç büyükler"le oynadığı ligdeki son 13 maçta galibiyete ulaşamayan Sivas ekibi, bu dönemde 11 kez sahadan yenik ayrıldı, 2 kez de berabere kaldı.
Sivasspor, söz konusu takımlara karşı ligde son galibiyetini 2013-2014 sezonunun 31. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-0 yenerek elde etti.
Öte yandan, Galatasaray'ı ligde son olarak 2013-2014 sezonunun 29. haftasında Sivas'ta 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından rakibiyle yaptığı karşılaşmalardan 4'ünü kaybetti, birinde beraberlikle sahadan ayrıldı.
3 gün izin
Kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Samet Aybaba, milli maçlar nedeniyle ligdeki arada futbolcularına 3 gün izin verdi.
Sivas temsilcisi, 29 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde kulüp tesislerinde toplanarak, ligin 4. haftasında Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:08
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Vardar’da prime 500 euro zam
Toplam 11
Yorum
utanın işe yaramaz dirarın aldığı maaş kadar takımın maliyeti var..gerisini siz düşünün.
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Olmayacak galiba
Toplam 7
Yorum
tek gerçek trftr. şu fotoğraf tükenmişlik sendromu..başka bir söz etmiyecem.
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6 transfer birden!
Toplam 134
Yorum
fb16 en büyük transfer aykut u göndermektir . ayrıca yönetimin de beraber istifa etmesidir.
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