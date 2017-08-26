 Sivasspor'un "Üç büyükler" kabusu! – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Sivasspor'un "Üç büyükler" kabusu!

    Sivasspor'un "Üç büyükler" kabusu!

    Demir Grup Sivasspor'un, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı Süper Lig'deki galibiyet hasreti 13 maça çıktı.

    Ligde dün deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilen kırmızı-beyazlılar, haftayı puansız kapattı.

    "Üç büyükler"le oynadığı ligdeki son 13 maçta galibiyete ulaşamayan Sivas ekibi, bu dönemde 11 kez sahadan yenik ayrıldı, 2 kez de berabere kaldı.

    Sivasspor, söz konusu takımlara karşı ligde son galibiyetini 2013-2014 sezonunun 31. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-0 yenerek elde etti.

    Öte yandan, Galatasaray'ı ligde son olarak 2013-2014 sezonunun 29. haftasında Sivas'ta 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından rakibiyle yaptığı karşılaşmalardan 4'ünü kaybetti, birinde beraberlikle sahadan ayrıldı.

    3 gün izin
    Kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Samet Aybaba, milli maçlar nedeniyle ligdeki arada futbolcularına 3 gün izin verdi.

    Sivas temsilcisi, 29 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde kulüp tesislerinde toplanarak, ligin 4. haftasında Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:08
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