 Medjani'nin yeni adresi belli oldu – Fotomaç – 25 Ağustos 2017
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    25 Ağustos 2017, Cuma
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    Medjani'nin yeni adresi belli oldu

    Medjani'nin yeni adresi belli oldu

    Süper Lig ekiplerinden ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Cezayirli defans oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    32 yaşındaki Cezayirli futbolcu Medjani, Saint-Etienne'de futbola başladı. Ardından; Liverpool, Lorient, FC Metz, AC Ajaccio, Monaco, Olimpiakos Pire, Valenciennes forması giydikten sonra 2014 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. 2016 yılında İspanya'nın Levante ve Leganés takımlarında oynayan

    Medjani 2017 Ocak ayında yeniden Trabzonspor'un yolunu tuttu. Medjani stoper ve ön libero mevkilerinde görev yapabiliyor. Kariyerinde 390 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 20 gol 7 asistlik performans sergiledi. Cezayir milli takımda da görev yapan tecrübeli futbolcu 56 kez ülkesinin formasını giydi ve 3 kez gol sevinci yaşadı.
    1. 25 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:28
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