Medjani'nin yeni adresi belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Carl Medjani ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
32 yaşındaki Cezayirli futbolcu Medjani, Saint-Etienne'de futbola başladı. Ardından; Liverpool, Lorient, FC Metz, AC Ajaccio, Monaco, Olimpiakos Pire, Valenciennes forması giydikten sonra 2014 yılında Trabzonspor'a transfer oldu. 2016 yılında İspanya'nın Levante ve Leganés takımlarında oynayan
Medjani 2017 Ocak ayında yeniden Trabzonspor'un yolunu tuttu. Medjani stoper ve ön libero mevkilerinde görev yapabiliyor. Kariyerinde 390 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 20 gol 7 asistlik performans sergiledi. Cezayir milli takımda da görev yapan tecrübeli futbolcu 56 kez ülkesinin formasını giydi ve 3 kez gol sevinci yaşadı.
- 25 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:28
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 43
Yorum
Taraftar Oguzhan ve olcay yokmu bu takiöin pas trafigini onlara amenetti
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Milli takım aday kadrosu açıklandı
Toplam 43
Yorum
ysndydkz serkan kırıntılı bu üç kaleciden dahamı kötü milli forma verilmiyor. ömer ali sahiner ali çamdalı çokmu kötüler konyadan neden oyuncu yok
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Kral tahtını geri alacak
Toplam 2
Yorum
ts06 sayende forvet izliyoruz artık kral
Medjani'nin yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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