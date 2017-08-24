N’Dinga Yiğido’ya

Sivasspor, L.Moskova’nın 29 yaşındaki Kongolu ön liberosuyla el sıkıştı. Kontratı sezon sonunda bitecek, Rusya’da mutsuz olan tecrübeli orta sahayla imza atılması an meselesi

Teknik Direktör Samet Aybaba'nın "3 yabancıyla imza aşamasına geldik" dediği isimlerden birisinin Rusya'da Lokomotiv Moskova'da oynayan Delvin N'Dinga olduğu ortaya çıktı. Yiğidolar'ın her konuda anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki Kongolu ön liberoyla, önümüzdeki birkaç gün içinde imzaların atılacağı öğrenildi.



FLAMİNİ'YLE SIKI PAZARLIK

Gelecek sezon kontratı bitecek olan N'Dinga, geçen yıl sadece 10 maçta forma giyerken, bu sezon 10 haftası geride kalan Rusya Premier Lig'inde henüz şans bulamadı. Kırmızı-beyazlılar ayrıca transfer gündemlerindeki dünyaca ünlü Fransız ön libero Mathieu Flamini için de pazarlıklarını sürdürüyor. Yıllık 2 milyon Euro garanti ücret isteyen Flamini'den indirim yapması isteniyor.



G.SARAY DA BİR DÖNEM İLGİLENDİ

Monaco'dan 2.5 milyon Euro'ya 2016'da L.Moskova'ya transfer olan N'Dinga'nın adı bir dönem G.Saray'la da anılıyordu. Kongolu ön libero 36 kez milli formayı giyerken, 1 de gol attı.