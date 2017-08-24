N’Dinga Yiğido’ya
Sivasspor, L.Moskova’nın 29 yaşındaki Kongolu ön liberosuyla el sıkıştı. Kontratı sezon sonunda bitecek, Rusya’da mutsuz olan tecrübeli orta sahayla imza atılması an meselesi
FLAMİNİ'YLE SIKI PAZARLIK
Gelecek sezon kontratı bitecek olan N'Dinga, geçen yıl sadece 10 maçta forma giyerken, bu sezon 10 haftası geride kalan Rusya Premier Lig'inde henüz şans bulamadı. Kırmızı-beyazlılar ayrıca transfer gündemlerindeki dünyaca ünlü Fransız ön libero Mathieu Flamini için de pazarlıklarını sürdürüyor. Yıllık 2 milyon Euro garanti ücret isteyen Flamini'den indirim yapması isteniyor.
G.SARAY DA BİR DÖNEM İLGİLENDİ
Monaco'dan 2.5 milyon Euro'ya 2016'da L.Moskova'ya transfer olan N'Dinga'nın adı bir dönem G.Saray'la da anılıyordu. Kongolu ön libero 36 kez milli formayı giyerken, 1 de gol attı.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:39
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
yasin selcuk defol üc senedir yatıyor aldıgı para haram mac başına 25 alıyor senede üc alıyor geri pas yan pas bumu gs nın kaptanı alın sizin olsun ama gitcek
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Arda Turan'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 50
Yorum
sen işine bak ordan karıştırma 50 bin taraftarın önüne cıkımıcan selcuk hele o yasin siz hemen gidin yoksa kovulacaksınız bu takımı bozmayın bu konuları kapatın arda efend
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
POYRAZ Selçuk gider tamamda Avcı,Emre gibi bir adamı başka takıma yollarmı ancak böyle bir cahilliği FB li yöneticiler yapar yaptılarda kendileriyl
N’Dinga Yiğido’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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