 Aybaba’nın 60 planı – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Aybaba’nın 60 planı

    Aybaba’nın 60 planı

    Sivas Teknik Direktör , G.Saray zafer planını açıkladı: “60’tan sonra oyundan düşüyorlar. O ana kadar rakibi yoracağız”

    Teknik Direktörü , cuma günü karşılaşacakları G.Saray maçının analizlerine çoktan başladıklarını belirterek, zafer planını açıkladı. Aybaba, "İlk bakışta ikide iki yapan ve iyi futbol oynamaya çalışan bir rakiple oynayacağız. Ancak herkesin bir açığı var. Biz de G.Saray'ın bu zaaflarını not ettik. Tudor'un takımı 60'tan sonra düşüyor. Biz de o ana kadar rakibi yoracağız. Belki o vakitten sonra maç değişik bir hal alacak" dedi.

    FAVORİM SİVAS
    Aslan'ın iki bekinin ileri çok çıktığına vurgu yapan Aybaba, favorisinin kendi takımı olduğunu belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "G.Saray'ın tahmin ettiğimiz kalabalık seyircisi önünde maça hızlı başlayıp bizi savunmaya hapsetmesine müsaade etmeyeceğiz. Onların iki beki de güzel güzel çıkıyor. Biz de onların açıklarını güzel güzel değerlendirmeye çalışacağız. Herkesin favorisi G.Saray. Benim de favorim Sivasspor" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:48
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