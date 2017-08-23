Aybaba’nın 60 planı
Sivas Teknik Direktör Samet Aybaba, G.Saray zafer planını açıkladı: “60’tan sonra oyundan düşüyorlar. O ana kadar rakibi yoracağız”
FAVORİM SİVAS
Aslan'ın iki bekinin ileri çok çıktığına vurgu yapan Aybaba, favorisinin kendi takımı olduğunu belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, "G.Saray'ın tahmin ettiğimiz kalabalık seyircisi önünde maça hızlı başlayıp bizi savunmaya hapsetmesine müsaade etmeyeceğiz. Onların iki beki de güzel güzel çıkıyor. Biz de onların açıklarını güzel güzel değerlendirmeye çalışacağız. Herkesin favorisi G.Saray. Benim de favorim Sivasspor" değerlendirmesinde bulundu.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:48
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
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Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
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Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
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