 Yiğidolar siftah yaptı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    Yiğidolar siftah yaptı

    Yiğidolar siftah yaptı

    Sezona Akhisar yenilgisi ile başlayan , Yeni Malatya’yı Kone ve Leandrinho’nun golleriyle geçti.

    , konuğu Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Yiğidolar, ilk olarak 41. dakikada Elderson'un pasında ağları sarsan Arouna Kone'nin sayısıyla ilk yarıyı önde tamamladı. 66'da bu kez Leandrinho ile farkı 2'ye çıkaran kırmızı-beyazlı takım, geçen haftaki Akhisar yenilgisinin yarasını sardı. Teknik direktör Samet Aybaba, maç sonrası hak ederek kazandıklarını kaydetti. Usta teknik adam, "İstediklerimizi sahaya yansıttık. İstekliydik; bunun da karşılığını aldık" ifadelerini kullandı. Yiğidolar, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:09
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