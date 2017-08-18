 Chebake’den derbide Sivasspor’a gözdağı – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ağustos 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’den derbide ’a gözdağı

    Chebake’den derbide Sivasspor’a gözdağı

    Doğu derbisinde Yiğido’yla karşılaşacak Y.Malatya’nın Faslı sağ beki, “Zor maç ama biz de Osmanlı zaferini perçinlemeye çalışacağız” diye iddiasını ortaya koydu.

    11 yıl sonra çıktığı Süper Lig'de ilk maçında Osmanlı'yı 3-1'le geçen Y.Malatyaspor, Doğu derbisinde karşılaşacakları 'a kilitlendi. Yeni transferlerden, Faslı sağ bek Issam , derbide Sivasspor'a meydan okudu. 27 yaşındaki tecrübeli savunmacı, "Sivasspor kaybettiği 3 puanın telafisini arayacak. Bizim için çok zorlu bir karşılaşma olacak ama biz de kazandığımız üç puana, üç puan daha eklemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan sarı-kırmızılıların 3+1 yıllık anlaşma sağladığı Arturo Mina dün gece İstanbul'a geldi. River Plate'te forma giyen 26 yaşındaki Ekvatorlu stoperi, şube sorumlusu Burak Çakır ile yönetici Suat Tekin karşıladı. Mina, bu sabahki sağlık kontrolü sonrası imzayı atacak.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Chebake’den derbide Sivasspor’a gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.