Aybaba'ya "Sağlam" rakip

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselen Demir Grup Sivasspor ile tarihinde ilk kez en üst kademe ligde yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 1-0 yenilen Sivas ekibi ilk galibiyeti almayı, açılış maçında Osmanlıspor'u 3-1 mağlup eden Malatya temsilcisi ise çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.



Aybaba ve Sağlam'ın 10. randevusu

Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olan Samet Aybaba ile teknik direktör İrfan Buz'un ardından Evkur Yeni Malatyaspor'da bayrağı devralan Ertuğrul Sağlam, teknik direktörlük kariyerlerinde 10. randevuya çıkacak.

Futbolculuklarında Beşiktaş'ın önemli oyuncularından olan Aybaba ve Sağlam, teknik direktörlük kariyerlerinde daha önce çalıştırdıkları takımlarda 9 kez rakip oldu. Sağlam'ın takımları 6, Aybaba'nın ekipleri ise 1 maçta gülen taraf oldu, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İki teknik adamın rakip olduğu maçlarda 22 gol atıldı. Sağlam'ın takımlarının 15 golüne karşın Aybaba'nın takımları 7 kez fileleri havalandırdı.

İlk kez 2005-2006 sezonunda Kayserispor-Ankaraspor maçıyla rakip olan deneyimli teknik adamların bu randevusundan, Sağlam'ın Kayserispor'u 2-1 galip ayrıldı.



Samet Aybaba ve Ertuğrul Sağlam'ın rakip oldukları 9 maç şöyle:

2005-2006 Kayserispor-Ankaraspor (2-1)

2005-2006 Kayserispor-Gaziantepspor (0-1)

2007-2008 Beşiktaş-Bursaspor (1-0)

2007-2008 Beşiktaş-Bursaspor (3-0)

2008-2009 Bursaspor-Gençlerbirliği (2-1)

2010-2011 Bursaspor-Bucaspor (2-0)

2012-2013 Bursaspor-Beşiktaş (3-3)

2013-2014 Eskişehirspor-Antalyaspor (2-1)

2013-2014 Eskişehirspor-Antalyaspor (0-0)



Not: Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı takımlar listede ev sahibi takım olarak gösterilmiştir.