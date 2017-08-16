 Sivas’ta Fildişi modası – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Sivas’ta Fildişi modası

    Sivas’ta Fildişi modası

    Yiğido, Fildişili golcüsü Kone’ye partner vatandaşı Zoro’yu aldı.

    hücum bölgesine bir transfer daha yaptı. Kırmızı- beyazlılar, Belçika'da Oostende takımında oynayan Fildişi Sahilli golcü 'yle 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Daha önce dünyaca ünlü Fildişili golcü Arouna Kone'yi Everton'dan kadrosuna katarak ses getiren Sivasspor, yıldız santrforuna partner olarak vatandaşını seçti. Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını da 6 kez giyen 27 yaşındaki tecrübeli santrfor, 1 gol attı. Zoro, geçen sezon Oostende formasıyla Belçika 1. Ligi'nde 24 karşılaşmada 7 gol kaydederken, ikinci devrede kiralık gittiği İngiltere'de Fulham'da ise 11 maçta 1 kez ağları havalandırdı. Takıma hazır gelen Zoro, bu hafta Y.Malatya'yla oynanacak Doğu derbisinde Teknik Direktör Samet Aybaba'nın görev vermesi durumunda sahaya çıkacak.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:42
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