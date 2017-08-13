 Sivasspor sezona yine kötü başladı – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Sivasspor sezona yine kötü başladı

    Sivasspor sezona yine kötü başladı

    Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de mücadele ettiği son 4 sezondaki açılış maçlarında 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

    TFF 1. Lig'de şampiyon olarak bir sezon aranın ardından Süper Lig'e dönen kırmızı-beyazlılar, 2017-2018'in ilk haftasında dün deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 1-0 yenildi.

    Sezon öncesi kadroda revizyona giden ve önemli takviyelerle lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki Sivas ekibi, Süper Lig'de mücadele ettiği son 3 sezonda olduğu gibi 2017-2018'e de galibiyetle başlayamadı.

    Süper Lig'de 12. sezonunu geçiren Demir Grup Sivasspor, açılış maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekti.

    Kırmızı-beyazlı ekip, ligde mücadele ettiği 12 sezonda çıktığı açılış maçlarında 6 kez yenildi. Söz konusu karşılaşmaların 3'ünde rakiplerine üstünlük sağlayan Sivas ekibi, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

    Demir Grup Sivasspor, sezon açılış maçlarında 2007-2008'de deplasmanda Trabzonspor'u 3-0, 2010-2011'de sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip, sezon açılış maçlarındaki son galibiyetini ise 2012-2013'te dış dahada Gaziantepspor'u 1-0 yenerek elde etti.

    Sivas ekibi, bu maçın ardından Süper Lig'de oynadığı 4 açılış müsabakasında Kayserispor ve Akhisar Belediyespor'a 1-0, Gaziantepspor'a 2-1 yenildi, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

    Sezon açılışlarında 7'si iç sahada 12 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 13 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

    - Sezon açılış maçlarındaki performansı

    Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 12 sezonda açılış maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

    2005-2006 - Sivasspor-Malatyaspor (1-1)

    2006-2007 - Sivasspor-Gençlerbirliği (1-2)

    2007-2008 - Trabzonspor-Sivasspor (0-3)

    2008-2009 - Sivasspor-Kayserispor (0-0)

    2009-2010 - Sivasspor-Trabzonspor (1-2)

    2010-2011 - Sivasspor-Galatasaray (2-1)

    2011-2012 - Kardemir Karabükspor-Sivasspor (2-1)

    2012-2013 - Gaziantepspor-Sivasspor (0-1)

    2013-2014 - Kayserispor-Sivasspor (1-0)

    2014-2015 - Sivasspor-Gaziantepspor (1-2)

    2015-2016 - Sivasspor-Galatasaray (2-2)

    2017-2018 - Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor (1-0)

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:11
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