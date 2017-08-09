Genç futbolcu beyin kanaması geçirdi
Sivasspor'un U-21 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Berkan Ercan, antrenman sonrası takım otobüsünün otomatik kapısının başına çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde meydana geldi. Futbolcu 21 yaşındaki Berkan Ercan'a antrenman sonrası takım otobüsüne bindiği sırada otobüsün otomatik kapısı çarptı. Genç futbolcu çarpmanın etkisiyle düşerek kafasını yere vurdu. Başından yaralanan Berkan Ercan, takım arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalede Berkan Ercan'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan futbolcunun bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
- 09 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:33
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