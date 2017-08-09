 Genç futbolcu beyin kanaması geçirdi – Fotomaç – 09 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Genç futbolcu beyin kanaması geçirdi

    Genç futbolcu beyin kanaması geçirdi

    Sivasspor'un U-21 takımında forma giyen orta saha oyuncusu , antrenman sonrası takım otobüsünün otomatik kapısının başına çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi.

    Kaza, dün akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Sivas-Ankara karayolu üzerinde bulunan Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde meydana geldi. Futbolcu 21 yaşındaki 'a antrenman sonrası takım otobüsüne bindiği sırada otobüsün otomatik kapısı çarptı. Genç futbolcu çarpmanın etkisiyle düşerek kafasını yere vurdu. Başından yaralanan Berkan Ercan, takım arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı.

    Hastanede yapılan müdahalede Berkan Ercan'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedaviye alınan futbolcunun bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

    1. 09 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Genç futbolcu beyin kanaması geçirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.