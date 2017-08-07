 Sivas’a sambacı sağ bek – Fotomaç – 07 Ağustos 2017
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    07 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Sivas’a sambacı sağ bek

    Sivas’a sambacı sağ bek

    Yiğido, Brezilya 2. Ligi’nde Guarani’den ayrılan 26 yaşındaki Auremir’i transfer etti.

    Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Auremir Evangelista Dos Santos'u renklerine bağladı. Son olarak Brezilya 2. Ligi'nde Guarani forması giyen ve takımdan ayrılan 26 yaşındaki genç savunmacıyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Asıl pozisyonu sağ bek olan sambacının ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor. Geçen sezon Brezilya 2. Ligi'nde 16 karşılaşmada boy gösteren, ilk kez Brezilya dışına çıkacak olan Auremir, Vasco ve Botafogo gibi ülkenin önemli takımlarında da oynadı.
    1. 07 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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