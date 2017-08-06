 Sivas’a Demir desteği – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Sivas’a Demir desteği

    Sivas’a Demir desteği

    Yeni sponsor ile kırmızı-beyazlı kulübün yeni ismi Demir Grup oldu.

    Adını yeniden Süper Lig'e yazdıran Sivasspor mali desteği de buldu. Türkiye'nin lider gayrimenkul markaları arasında yer alan Demir Grup, Sivasspor'a adını verdi ve kulübün adı Demir Grup Sivasspor oldu. Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen görkemli bir törenle sözleşme imzalanırken Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, 'a başarısı için uzun soluklu destek vermek istediklerini söyledi. Şirket, 1 yıllık anlaşma karşılığında 4 milyon TL ödeyecek.

    Bu arada yeni transferleriyle dikkat çeken Demir Grup Sivasspor gelen desteğin de etkisiyle son olarak sağ beke de takviye yaptı. Yiğidolar, bonservisi elinde olan Guarani'den Auremir'u kadrosuna kattı.
    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:01
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