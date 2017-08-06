Auremir, Sivasspor'da
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Auremir Evangelista Dos Santos'u renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Brezilya'da Guarani forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Auremir'in sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yaptığı belirtilen açıklamada, "Sporcumuza Sivasspor forması altında başladılar dileriz." ifadesine yer verildi.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:28
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Başkan mı Ceo mu?
Toplam 47
Yorum
MERT Bir takıma 6 Şampiyonluk ve Uefa kupası kazandırmış hocanın gelmesini ancak rakip takım taraftarları istemez.
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Başkan mı Ceo mu?
Toplam 47
Yorum
Fatih hoca Fatih hoca gelecekse teknik adam olarak gelmeli ve bizim taraftara yazik galatasaray sondenemdeki basarilarini fatih hoca zamaninda kazandi
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Başkan mı Ceo mu?
Toplam 47
Yorum
MERT melih eser, tüm Galatasaraylılar adına konuşma yetkisini sana kim verdi? Ben Fatih Terimin hem de hemen gelmesini istiyorum mesela..
Auremir, Sivasspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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