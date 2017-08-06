 Auremir, Sivasspor'da – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Auremir, Sivasspor'da

    Auremir, Sivasspor'da

    Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Auremir Evangelista Dos Santos'u renklerine bağladı.

    Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Brezilya'da Guarani forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

    Auremir'in sağ bek ve ön libero mevkilerinde görev yaptığı belirtilen açıklamada, "Sporcumuza Sivasspor forması altında başladılar dileriz." ifadesine yer verildi.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:28
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