Aybaba'dan Dilmen'e esprili yanıt

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Milli Takımın başına Mircea Lucescu'nun getirilmesi ve teknik direktör arayışlarında birkaç isim dışına çıkılmamasıyla ilgili olarak, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisini sorgulaması lazım. Dünya futbolu markası dedikleri futbolun içerisinden 3-4 tane isim dışında teknik direktör çıkaramıyorsa bence futbol bitmiştir" dedi.



Aybaba, kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyerek kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Takımın son durumu ve transfer çalışmaları hakkında bilgi veren tecrübeli çalıştırıcı, "Yeni bir takım oluşturmaya çalıştırıyoruz. İyi futbol oynasın, zevk versin, hiçbir zaman ligin altlarında kalmasın, ilk 10 takım içerisinde bulunsun diye çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Neredeyse her gün istişare ederek doğru transferler yapmak peşindeyiz. Bugüne kadar bir sürü transfer gerçekleştirdik. Yerli oyuncular aldık, yabancı oyuncular aldık, genç oyuncular aldık. Üç, dört tane oyuncuyla da temaslarımız devam ediyor. Zorluk var. Bazı sıkıntılarımız var oyuncu ücretleriyle ilgili, başka takımı, başka şehri tercih etmesiyle ilgili sıkıntılarımız var. O nedenle transfer uzadı. Çünkü bundan sonra alacağımız üç tane oyuncuyu çok kaliteli, daha çok katkı sağlayacak oyuncu tiplerinden seçmeyi planlıyoruz. Bu da bizi biraz zorluyor. Umut ediyorum ki üç, dört gün içerisinde bu transferleri gerçekleştireceğiz" dedi.



"Altyapıya destek projesini başlattık"

Altyapıya büyük destek projesini başlattıklarını söyleyen Aybaba, "5 senelik bir proje yapıyoruz. Bu yörenin evlatlarına hem burada spor yaptıracağız. Hem iyi bir birey olarak yetiştireceğiz. Hem de futbola katkılı olmalarını sağlayacağız. Bunun için çok ciddi bir çalışmamız var. Türkiye'de bu işi en iyi yapan arkadaşı getirdik. Tesislerimiz hazırlanacak, hazırlanana kadar bu tesislerimizde onları konuşlandıracağız ve gelecekte bu kadro içerisinde 3-4 tane Sivas'tan veya yakın illerden oyuncular görürseniz şaşırmayın. Bana göre bu, ligden de önemlidir. Ligde bulunduğumuz konumdan da, transferlerden de hepsinde de önemlidir. İnşallah bu proje sabırla, destekle devam eder. Çünkü bu sabır isteyen bir iştir. En az 5 sene düşünülen bir projedir" diye konuştu.



"İstanbul'daki teknik direktörler köprüden atlasın biz geliyoruz"

Milli Takımın başına 72 yaşındaki Mircea Lucescu'nun getirilmesinin sorulması üzerine Aybaba bunun bir tercih olduğunu, kararın doğru olmadığını maçlardan sonra göreceklerini belirterek şu an eleştirmenin doğru olmadığını söyledi. Türk teknik direktörlerinin gerçekten kendisini çok iyi sorgulaması gerektiğini vurgulayan Aybaba, "Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisini sorgulaması lazım. Dünya futbolu markası dedikleri futbolun içerisinden 3-4 tane isim dışında teknik direktör çıkaramıyorsa bence futbol bitmiştir. Doğru bakmak, doğru yönetmek lazım, doğru yönlendirmek lazım. Rıdvan Dilmen 'Türk teknik direktörler kendilerini 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atsın' demiş. İstanbul'daki arkadaşlar başlasın, bizim oraya gitmemiz uzun sürer. Bir temizlik olsun. 3-4 tane isim dışında ülkede çok daha değerli, çok daha kaliteli bir şeyler yapabilecek, ülkesini seven katkıda bulunacak teknik direktör tipleri var. Eğer futbolu yönetenlerde araştırırsa, biraz içine girerlerse sadece lobilerin esiri olmazlarsa bu arkadaşları da bulup ülke futbolunun başına getirebilirler" şeklinde konuştu.



"Futbolda her istediği oyuncuyu Barcelona bile alamıyor"

Futbolda her istediği oyuncusu Barcelona'nın da alamadığının altını çizen Aybaba, "Bazen çok iyi futbolcu alıyorsunuz bazen alamıyorsunuz. Çünkü sadece alma istediği yetmiyor bir sürü faktörler var. Onlar harekete geçiyor. Biz istediğimiz oyuncu tiplerini hemen hemen almaya çalıştık. Bundan sonra alacağımız oyuncular gerçekten çok daha katkı verecek diye düşünüyorum. Futbol takımı bir şey geliştirir geliştirir bir yere gelir orada tıkanır. Tıkandığında kaliteyi biraz daha yukarı çıkarmak lazım. Biz şimdi o projenin peşindeyiz. Biz belli bir yere geldik bundan sonra daha iyi oyuncuyla kaliteyi yükseltmek istiyoruz. Bizim Adana'da vardır, oyuncu isterler 'genç olsun, yetenekli olsun, beleş olsun' derler. Dünyada böyle bir sistem var mı? 100 milyon, 200 milyon Euro verip oyuncu alıyorlar. Bizim kulüplerimizin bütçeleri belli, projeleri belli, hedefleri belli ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Öyle her futbolcuyu yüzde 100 isabetli alma şansınız yok" ifadelerini kullandı.



"Kweuke oyun planımda yok"

Sivasspor'un transfer gündeminde olduğunu söyleyen Kweuke ve Veli Kavlak ile ilgili bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Aybaba, "Benim kafamdaki oyun planında Kweuke gibi bir oyuncu yok. Veli Kavlak evlat gibidir, çok severim. Çok başarılı bir oyuncudur. Beşiktaş'ta birlikte çalıştık. Türkiye'nin en iyi orta alan oyunculardan bir tanesidir. Avusturya Milli Takımı'nda da oynuyor. Uzun bir sakatlık süreci geçirdi. Veli ile görüşüyorum ama nasıl olduğunu bilemiyorum. Hala sakat çalışıyor. Transfer gündemimizde hiç olmadı. Keşke Veli Kavlak sağlıklı, hazır olsa da bizde alıp onu kullanabilsek" dedi.