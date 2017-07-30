 ‘Herkes Sivas’ı konuşacak’ – Fotomaç – 30 Temmuz 2017
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    30 Temmuz 2017, Pazar
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    ‘Herkes Sivas’ı konuşacak’

    ‘Herkes Sivas’ı konuşacak’
    SİVASSPOR Teknik Direktörü , 2017-18 öncesi iddialı konuştu. Ligin kalıcı takım olmanın öncelikli hedefleri olacağını söyleyen Aybaba, "Kadromuza başarılı olacağına inandığımız futbolcular kattık. Oynadığımız hazırlık maçlarında gücümüzü ortaya koyduk. Yeni takviyelerle daha başarılı olacağız ve herkes Sivasspor'u konuşacak" dedi.
    1. 30 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
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