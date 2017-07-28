Sivasspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti
Sivasspor'un Hollanda'nın Az Alkmaar takımından transfer ettiği kaleci Sergio Ramon Rochet, sağlık kontrolünden geçti
Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde Uruguaylı kalecinin detaylı kan tetkikleri yapıldıktan sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesine devam edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
- 28 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:55
-
Beşiktaş sınıfta kaldı
Toplam 8
Yorum
eraycan savunmaya takviye 2 yabancı forvet taliscaya alternatif 10 numara babele ve törenin yerine alternatif yerli yabancı şart yetersiziz
-
Fatih Terim Parkı'nın ismi değişiyor
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 nankör insanlar.bu adam türk tarihinin bidaha göremeyeceği başarılar kazandırdı itibar kazandırdı be.ben fenerli olarak haklının yanındayım
-
Beşiktaş sınıfta kaldı
Toplam 8
Yorum
eraycan savunmaya takviye yapılmalı pepenin yükü azltılmalı tolganın yerine daha iyi kaleci alınabilirdi ne diye takımda hala boykoda var fazlalıkla
Sivasspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.