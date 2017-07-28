 Sivasspor'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

    <a href="/index/sivasspor?id=914e3a88-9025-4fd7-af75-843ce8a5fdc2" class="" rel="tag">Sivasspor</a>'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

    'un Hollanda'nın Az Alkmaar takımından transfer ettiği kaleci Sergio Ramon Rochet, sağlık kontrolünden geçti

    Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde Uruguaylı kalecinin detaylı kan tetkikleri yapıldıktan sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesine devam edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'un yeni transferi sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.