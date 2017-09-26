 Alpay Özalan istifa etti – Fotomaç – 26 Eylül 2017
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    26 Eylül 2017, Salı
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    Alpay Özalan istifa etti

    TFF 1. Lig takımlarından 'un teknik direktörü Alpay Özalan görevinden istifa etti.

    Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada "Hocamız Alpay Özalan istifasını yönetim kuruluna sunmuştur" denildi.

    TFF 1'nci ligi 2017-2018 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Samsunspor'da lig de oynadığı 6 maçtan 5 puan alarak adeta hayal kırıklığı yaşatan Samsunspor'da Alpay Özalan devri sona erdi. Samsunspor yönetimine istifasını sunan Alpay Özalan'ın yarın Samsun'dan ayrılması beklenirken, Samsunspor Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada "Hocamız Alpay Özalan istifasını yönetim kuruluna sunmuştur. Nihai karar, yarın sabah hocamız ile yapacağımız toplantının ardından Samsunspor Kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

    1. 26 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:04
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