Alpay Özalan istifa etti
TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan görevinden istifa etti.
Samsunspor Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada "Hocamız Alpay Özalan istifasını yönetim kuruluna sunmuştur" denildi.
TFF 1'nci ligi 2017-2018 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Samsunspor'da lig de oynadığı 6 maçtan 5 puan alarak adeta hayal kırıklığı yaşatan Samsunspor'da Alpay Özalan devri sona erdi. Samsunspor yönetimine istifasını sunan Alpay Özalan'ın yarın Samsun'dan ayrılması beklenirken, Samsunspor Yönetim Kurulu'nun yaptığı yazılı açıklamada "Hocamız Alpay Özalan istifasını yönetim kuruluna sunmuştur. Nihai karar, yarın sabah hocamız ile yapacağımız toplantının ardından Samsunspor Kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
- 26 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 20:04
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 5
Yorum
karakartal Burda tek masum hakem ve onu atayanlar galiba.
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 5
Yorum
BBB Palabıyık soyisimli, elindekini bekçi düdüğü gibi kullanan zat ne olacak? Nihayetinde, maçı çığırından çıkararak bu cezalara sebep oldu.
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DERBİNİN FATURASI BELLİ OLDU!
Toplam 5
Yorum
Ferhat Korkmayin TFF ebedi Dostlari FBJK ikisinede birsey yapmaz baksana senol güzel bogazliyor sorun yok berat. Iki takimada ceza gelmez 3 kurus
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