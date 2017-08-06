Yeni transferlere coşkulu karşılama
Samsun'un yeni transferleri Samaras ve Sifakis Samsun'da taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı Yunanlı golcü Samaras ve Yunanistan Milli Takımı Kalecisi Sifakis'i Samsun'a getirdi. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yaklaşık 300 kadar kırmızı-beyazlı taraftarlar tarafından meşalelerle karşılanan her iki oyuncuya büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Ssamsunsporlu yöneticilerle birlikte kente gelen Samaras ve Sifakis taraftarlara şampiyonluk sözü verdi. Her iki oyuncu daha sonra Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ne geçti.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:08
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Başkan mı Ceo mu?
Toplam 54
Yorum
canyavuz futbolda baskette her branşta aziz yıldırım demirören adamları gs öz evlatlarını harcıyor ve biz sahip çıkacağımıza yuhluyoruz.sahip çıkalım
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Aziz Yıldırım'dan Lens itirafı
Toplam 161
Yorum
1 no. vdemirel masör olsun kameni ise kaleci olsun..pektemekte golcü..
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Wesley Sneijder'in yeni takımı
Toplam 12
Yorum
x-ray Bunda şaşacak bir şey yok ki,şu an persie gitse en fazla 2 milyon euro alır.O yüzden de gitmiyor.Çin ve Arap ülkelerinde kazanç daha da fazl
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