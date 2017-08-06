 Yeni transferlere coşkulu karşılama – Fotomaç – 06 Ağustos 2017
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    06 Ağustos 2017, Pazar
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    Yeni transferlere coşkulu karşılama

    Yeni transferlere coşkulu karşılama

    Samsun'un yeni transferleri Samaras ve Sifakis Samsun'da taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

    TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Samsunspor daha önce prensip anlaşmasına vardığı Yunanlı golcü Samaras ve Yunanistan Milli Takımı Kalecisi Sifakis'i Samsun'a getirdi. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yaklaşık 300 kadar kırmızı-beyazlı taraftarlar tarafından meşalelerle karşılanan her iki oyuncuya büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Ssamsunsporlu yöneticilerle birlikte kente gelen Samaras ve Sifakis taraftarlara şampiyonluk sözü verdi. Her iki oyuncu daha sonra Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ne geçti.

    1. 06 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:08
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